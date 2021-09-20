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日職／「9億男」連6戰挨轟 田中將大東奧後還沒贏過

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
田中將大吞敗。 擷圖自畫面
田中將大吞敗。 擷圖自畫面

樂天隊老將田中將大，今天在仙台主場登板對決軟銀隊，原本3分領先的局面，後來挨了兩轟改變局面，樂天終場4：5落敗，他也吞下本季第6敗，連續5場先發未進帳勝投。

田中將大前3局只被揮出1支安打、未失分，4局上發生狀況， 1出局後被柳田悠岐揮出安打，再被戴斯派耶（Alfredo Despaigne）轟出兩分砲，不過樂天仍以3：2領先。

5局上，田中將大順利解決前兩名打者，接下來被川瀨晃揮出安打，再遭栗原陵矢轟出兩分砲，軟銀反以4：3超前。

田中將大這半局一再碰到亂流，挨轟後又被柳田悠岐揮出安打、保送戴斯派耶，再被牧原大成安打， 失掉第3分，成為敗投主因。

他投完5局退場，面對25人次被揮出8支安打，出現兩次保送，其中7支集中在第4、5局，失5分全是自責分，本季戰績掉到4勝6敗，連續6戰被揮出全壘打。

頂著大聯盟光環，田中將大返日發展第1季，年薪9億日圓是日職最高，不過到目前為止，18場先發只拿到4勝，最近1勝是7月13日擊敗軟銀。

東京奧運結束後，田中將大從8月20日起，連續5場先發拿不到勝投、吞下兩敗，今天投5局失5分，也創下本季單場失分最多紀錄，防禦率從2.82升至3.08。

田中將大 樂天

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