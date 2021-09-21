日職／高校四天王之首成救世主 爭新人王別忘奧川

上週最後一天的賽事，養樂多以4分之差贏廣島，已連5場不敗，而暫居首位的阪神則是大比分輸給巨人，使得養樂多與阪神的勝差縮小到1.5場，球季雖接近尾聲，央聯前三名的順位在未來一周內仍有很大的變動性，但由於第4名的中日與前段班的球隊已經有多達10場的勝差，因此不論在剩餘的賽程打完後排名會如何變動，至少今年能夠打進季後賽的球隊大致上已經確定是阪神、養樂多以及巨人3支球隊，當中令人最驚奇的當然就是養樂多了。

養樂多是一支很奇特的球隊，隊史的戰績表現其實並不差，尤其是野村克也就任監督的那段時期，曾拿到過4次的聯盟優勝，以及3次的日本一，進入21世紀後的前10年也有近一半的球季打進前段班，不過2011年後每季的戰績變化卻呈現一個很有趣的趨勢，11年第2名，12年第3名，再來連續2季都墊底，15年觸底大反彈拿到優勝，隔年卻又直接掉到第5名，再隔年重回墊底，18年又彈到第2名，19、20兩季又連霸墊底爐主，今年則是幾乎已確定打進前段班，就這樣10年來維持著前後後段班的輪迴，會有這樣巧合的戰績變化自然有他的因果存在，本文先就去年跟今年養樂多在團隊投打數據上來做比較。

養樂多今年進行了109場比賽，團隊總得分是聯盟最多的491分，打擊率是居次的2成59，全壘打是第3的112支；去年打了120場，總得分只有468分，是聯盟倒數第2，打擊率也僅有2成42，全壘打則是114支，這裡就看得出來，養樂多在今年在打擊部分比去年進步，主要是主砲山田哲人擺脫去年的小低潮，打擊率回升到2成7，全壘打目前來到28支，打點也有74分，打擊成績與19年的表現已無太大差別；另外上週日以21歲又7個月成為日職史上最年輕百轟球員的村上宗隆，本季已有35轟及92分打點的成績，兩項打擊數據都有望創個人新高；本季打擊數據已創新高的塩見泰隆、新洋砲歐蘇納（Jose Osuna）及山塔納（Domingo Santana）也有穩定的火力輸出；老將青木宣親雖然長打能力不若上季，仍有44分打點的貢獻。

山田哲人擺脫去年的小低潮，今年找回19年的打擊手感，是養樂多火力進步的一大原因。 歐新社資料照片

得分能力雖有進步，但讓養樂多戰績翻轉最主要的關鍵卻是在投手方面。去年養樂多在120場的比賽中總共丟了589分，比第2差的廣島足足多了70分，團隊投手防禦率高達4.61，其中先發及後援兩方都超過4.00，等於是整個投手群都大爆炸；今年進行了109場，總失分竟然只有419分，是全聯盟第2少的，團隊投手防禦率是3.62，在6隊中排第3，僅次於中日及阪神，其中3.81的先發投手防禦率，雖然排第4，但與過去幾年相比已有大幅進步，而後援投手防禦率則是3.32，也只僅次於中日。

王牌投手小川泰弘仍維持穩定的表現，本季先發17場已有8勝，3.96的防禦率也比去年進步，在小川之外，勝投數排養樂多第2名的20歲小將奧川恭伸，更是養樂多今年先發投手當中的救世主。

奧川19年在3搶1的情況下被養樂多抽中，上季新人年在2軍先發出賽7場，防禦率僅有1.83，好表現讓他11月10日在主場神宮球場，也是養樂多去年的最後一場比賽中擔任先發，奧川在這場一軍初登板只投了2局，就被打出多達9支安打，丟掉5分自責分，原本以為去年慘痛一役過後，今年奧川會在二軍繼續磨練，沒想到在本季第一個對上阪神的系列戰，奧川就被排進先發輪值中。

今年的第一場先發，奧川對上阪神主投5局失3分吞下敗投，第2場對上廣島同樣也是投5局，這次被打更多的10支安打丟掉5分，結果靠著隊友的10分支援，奧川拿下個人日職生涯首勝；第3場比賽對上中日又是投5局失4分，不過在前3場先發後，奧川的投球漸入佳境，除了6月初交流戰對上羅德那一場5局丟6分的比賽之外，其餘10場先發都投了6局以上，失分也沒有超過3分，5、7到9月這4個月的單月防禦率更都是不到3，本季目前的防禦率僅有3.36，拿到7勝3敗的成績，QS率超過7成，儼然是王牌投手等級的表現，值得一提的是，奧川在85又2/3局中投出77次三振，卻僅有8次保送，K/BB比高達9.63。

19年選秀會上有好幾位年輕有潛力的高中畢業生投手，當時被部分日媒封為「高校四天王」，除了奧川之外，還有最快球速超過160公里的「令和怪物」佐佐木朗希，以及都被阪神選進的西純矢與及川雅貴，經過2年後，4人在一軍都已有出賽紀錄，佐佐木先發8場拿下2勝2敗，防禦率是3.05，被打率及WHIP都有一定的水準，不過投球局數無法拉長，導致QS率只有25%；及川近期也站穩一軍，但都以中繼出賽，出賽26場，防禦率是3.67，有8個中繼點；西則是只有先發過2場。

與奧川同期的佐佐木朗希，今年也開始在一軍出賽，投球內容不錯，但局數還無法拉長。 福耳／攝影

4人在一軍都已有勝投紀錄，但目前仍以奧川的表現最佳，而以養樂多今年採取讓他兩次先發相隔10天左右的策略，奧川今年有可能再先發3場，如果3場全勝，就會達成個人首次的單季10勝，屆時央聯新人王的競爭只會更加激烈。