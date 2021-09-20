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日職／吳念庭近兩個月首轟擊沈歐力士 西武終止4連不勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
吳念庭接受賽後英雄採訪。 擷圖自畫面
吳念庭接受賽後英雄採訪。 擷圖自畫面

旅日好手吳念庭超過兩個月未有全壘打，今天在大阪巨蛋對歐力士隊之戰終於開轟，3局上轟出右外野陽春砲，本季第8轟成為致勝一擊，幫助西武隊6：4獲勝，終止最近3連敗、4連不勝。

吳念庭4打數1安打，3局上面對歐力士先發投手本田仁海，逮中152公里速球轟上右外野看台，攻下全場第1分，也是勝利打點；這是吳念庭繼7月14日對羅德隊之戰後，再度出現全壘打，中斷連24戰未開轟紀錄，單季全壘打數再創生涯新高。

本田仁海開賽連續解決7名打者，3局上1出局後面對吳念庭，被揮出首支安打就是殺傷力最重的全壘打，他只投4.2局失6分吞敗。

吳念庭3局上這一轟帶動攻勢，西武再靠3支安打、1次保送攻下兩分，中村剛也貢獻兩分打點安打，取得3：0領先。

歐力士前3局無法突破西武先發投手高橋光成的封鎖，4局下兩出局後，紅林弘太郎轟出左外野陽春砲，攻下全隊第1分。

西武5局上再靠3安、1保送追加3分奠定勝基，高橋光成投8局被揮出7支安打，包括兩支全壘打，失4分奪勝，歐力士終止3連勝。

吳念庭

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