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日職／吳念庭中斷連24戰未開砲 本季第8轟為西武破蛋
西武隊作客大阪巨蛋，今天對歐力士隊進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭3局上轟出陽春砲，本季第8轟出爐，攻下全場第1分，西武打完5局上6：1領先。
西武打線面對歐力士先發投手本田仁海，開賽連續7名打者遭解決，吳念庭擔任先發8棒三壘手，3局上1出局後上場，逮中152公里速球轟上右外野看台，幫助西武取得1：0領先。
吳念庭這一轟帶動攻勢，西武這半局再靠3支安打、1次保送攻下兩分，中村剛也貢獻兩分打點安打。
這是吳念庭7月14日對羅德隊之戰後，相隔兩個多月再度開轟，中斷連24戰未有全壘打紀錄，單季全壘打數再創生涯新高。
歐力士前3局無法突破西武先發投手高橋光成的封鎖，4局下兩出局後，紅林弘太郎轟出左外野陽春砲，攻下全隊第1分。
打った瞬間に「それ！」と分かる #呉念庭 選手のホームランで先制！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) September 20, 2021
勢いに乗って、勝利をつかみましょう！#埼玉西武ライオンズ #seibulions pic.twitter.com/8hUCEL2fT4
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