MiLB／陳柏毓先發4局3責失旅美生涯首敗 林家正吞2K

美職海盜隊小聯盟低階1A投手陳柏毓今天先發出賽，總計投4局失掉3分責失分，吞下旅美生涯首敗；響尾蛇隊2A野手林家正今天吞下2K、沒有敲出安打。

美國職棒小聯盟低階1A匹茲堡海盜隊今天與底特律老虎隊交手，海盜隊由台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓1局就有狀況，先投出四壞保送，1人出局後接連被敲2支安打，加上隊友守備失誤、失掉2分。

陳柏毓2局被敲安打、沒有失分，3局1人出局後接連被敲4支安打再掉2分，4局陳柏毓先投出保送，隊友再出現守備失誤，接著被敲安打、高飛犧牲打掉分。

陳柏毓今天總計用68球投4局，被敲出8支安打，投出2次三振、2次保送，隊友守備沒幫忙，總計失掉5分（3分責失分）；海盜隊終場以2比7吞敗，陳柏毓吞下旅美生涯首敗，賽後防禦率5.63。

亞利桑那響尾蛇隊小聯盟2A今天與德州遊騎兵隊交手，響尾蛇隊林家正先發打第8棒、指定打擊，林家正2局敲出投手方向滾地球出局。

林家正4局吞下三振，5局敲出游擊方向滾地球出局，7局再敲出游擊方向滾地球，9局吞下三振，今天總計5打數吞下2次三振、沒有安打，賽後打擊率2成26；兩隊鏖戰至延長賽第10局，響尾蛇隊14比11拿勝。