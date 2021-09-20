快訊

本土今增2確診皆在台北 陳時中：2案Ct值都高

日職／吳念庭中斷連24戰未開砲 本季第8轟為西武破蛋

MiLB／陳柏毓先發4局3責失旅美生涯首敗 林家正吞2K

中央社 / 台北20日電
陳柏毓。中央社
陳柏毓。中央社

美職海盜隊小聯盟低階1A投手陳柏毓今天先發出賽，總計投4局失掉3分責失分，吞下旅美生涯首敗；響尾蛇隊2A野手林家正今天吞下2K、沒有敲出安打。

美國職棒小聯盟低階1A匹茲堡海盜隊今天與底特律老虎隊交手，海盜隊由台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓1局就有狀況，先投出四壞保送，1人出局後接連被敲2支安打，加上隊友守備失誤、失掉2分。

陳柏毓2局被敲安打、沒有失分，3局1人出局後接連被敲4支安打再掉2分，4局陳柏毓先投出保送，隊友再出現守備失誤，接著被敲安打、高飛犧牲打掉分。

陳柏毓今天總計用68球投4局，被敲出8支安打，投出2次三振、2次保送，隊友守備沒幫忙，總計失掉5分（3分責失分）；海盜隊終場以2比7吞敗，陳柏毓吞下旅美生涯首敗，賽後防禦率5.63。

亞利桑那響尾蛇隊小聯盟2A今天與德州遊騎兵隊交手，響尾蛇隊林家正先發打第8棒、指定打擊，林家正2局敲出投手方向滾地球出局。

林家正4局吞下三振，5局敲出游擊方向滾地球出局，7局再敲出游擊方向滾地球，9局吞下三振，今天總計5打數吞下2次三振、沒有安打，賽後打擊率2成26；兩隊鏖戰至延長賽第10局，響尾蛇隊14比11拿勝。

陳柏毓

延伸閱讀

MLB／大谷翔平8局10K苦無支援 無緣第10勝

中職／潘威倫睽違5年多拿下後援勝 獅隊擊敗味全龍

中職／莊韋恩守備出包、陳仕朋創意中繼 悍將遭猿橫掃

日職／宋家豪連5場無失分拿中繼成功 吳念庭選到保送

相關新聞

日職／吳念庭中斷連24戰未開砲 本季第8轟為西武破蛋

西武隊作客大阪巨蛋，今天對歐力士隊進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭3局上轟出陽春砲，本季第8轟出爐，攻下全場第1分，西...

中職／兩教頭說重話如苦口良藥 台灣球員該拿出職業態度

上週味全龍總教練葉君璋，先是重批陣中游擊手曾傳昇：「他的態度還要再加油，還不像個職棒球員，這是他的職業，他要靠棒球養家活口，應該要拿出這樣的態度，不是在這邊玩，這是一件很嚴肅的事情，他還沒有很認真去看

日職／羅德複製一年前補強 實力更勝陳偉殷+澤村拓一

用「捲土重來」形容今年的千葉羅德隊，決不為過。復賽之後30場18勝7敗5和（勝0.720）、進入九月之後9勝3敗3和（9月19日止）都是太平洋聯盟最佳，讓他們得以從歐力士手中篡位成功，坐上聯盟首位。

MiLB／陳柏毓先發4局3責失旅美生涯首敗 林家正吞2K

美職海盜隊小聯盟低階1A投手陳柏毓今天先發出賽，總計投4局失掉3分責失分，吞下旅美生涯首敗；響尾蛇隊2A野手林家正今天吞...

日職／吳念庭睽違2個多月開轟 本季第8轟出爐

旅日西武獅隊野手吳念庭近期出賽維持不錯手感，今天從歐力士隊先發投手本田仁海手中敲出陽春砲、個人本季第8轟出爐，幫助球隊取...

中職／統一王牌布雷克兼任YouTuber 記錄花蓮之美還愛上東大門夜市

統一獅隊王牌洋投布雷克本季表現神勇，位居聯盟勝投王、防禦率王，私下他也開設YouTube頻道記錄在台點滴。本週獅隊進行花蓮主場週，他運用休息時間騎單車遊花蓮，更出動空拍機拍攝花東海岸美景，讓球迷大讚：「布雷克把花蓮拍得更美了。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。