中職／統一王牌布雷克兼任YouTuber 記錄花蓮之美還愛上東大門夜市

上週味全龍總教練葉君璋，先是重批陣中游擊手曾傳昇：「他的態度還要再加油，還不像個職棒球員，這是他的職業，他要靠棒球養家活口，應該要拿出這樣的態度，不是在這邊玩，這是一件很嚴肅的事情，他還沒有很認真去看

2021-09-20 07:00