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中職／統一王牌布雷克兼任YouTuber 記錄花蓮之美還愛上東大門夜市

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅隊王牌洋投布雷克私下開設YouTube頻介紹台灣風情。 報系資料照
統一獅隊王牌洋投布雷克私下開設YouTube頻介紹台灣風情。 報系資料照

統一獅隊王牌洋投布雷克本季表現神勇，暫居聯盟勝投王、防禦率王，私下他也開設YouTube頻道記錄在台點滴。本週獅隊進行花蓮主場週，他運用休息時間騎單車遊花蓮，更出動空拍機拍攝花東海岸美景，讓球迷大讚：「布雷克把花蓮拍得更美了。」

來自加拿大的布雷克，本季與中信兄弟洋投德保拉並列聯盟兩大王牌，他本季目前為止出賽19場，防禦率1.87、被上壘率0.91、13勝都高居聯盟第一，也是獅隊暫居下半季龍頭一大功臣。私下他也經營YouTube，昨天他放上在花蓮市區騎腳踏車、大啖美食的影片，並用空拍機拍攝沿海美景，吸引許多球迷觀看。

此外，布雷克還與隊友飛利士來趟台灣夜市初體驗，他們一同去逛東大門夜市，嘗試烤玉米等美食，後來他也在影片下方回應：「我很喜歡檸檬愛玉，那是我在台灣最愛的飲料之一。」不過，布雷克也坦言，說到夜市，許多人可能會覺得台南和台北的很棒，但他也很喜歡花蓮東大門夜市，不會太擁擠讓他感覺很舒服。

夜市 空拍機 腳踏車

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