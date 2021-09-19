中職／兩位少年火球男對決都沒贏 勝投是嘟嘟的

古林睿煬、徐若熙二度會師花蓮球場，兩位少年強投都沒贏，統一獅以9：2擊敗味全龍隊之戰，由老將潘威倫中繼1.1局無失分拿下勝投，這是他的本季第1勝、生涯第146勝。

此役由兩位出身平鎮高中的新生代強投同場先發，古林睿煬、徐若熙今年4月27日很巧合地也在花蓮同場過招，當時學長古林睿煬技高一籌，演出6局失1分、狂飆10K好投，壓倒投5局失3分的徐若熙；二度對決又在花蓮上演，只差在主客場互換，這次是由獅隊作東。

徐若熙首局就投得跌跌撞撞，開賽保送陳傑憲，林安可的二壘打先讓他失血，林子豪、郭阜林、陳重羽連3棒敲出安打，各有1分打點，讓徐若熙單局掉了4分。

徐若熙最終僅投3局、共用86球，被敲5安打、失4分，有3次保送、1次三振。

古林睿煬也沒撐滿5局，3局先由張政禹二壘打、郭天信一壘打串聯，李凱威以滾地球送回第1分，5局郭天信的三壘打帶有1分打點，這一棒也打退了古林睿煬，此役先發4.1局失2分，球隊雖處於領先但無緣爭取勝投。

獅隊打線持續追擊，最終以大比分差勝出，林安可單場雙安，外加一支高飛犧牲打，貢獻4分打點，獲得單場MVP。