快訊

天母百貨有確診者足跡！SOGO、大葉高島屋9月20日停業消毒

國五深夜仍「紅爆」 明十大地雷路段國五恐狂塞13小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兩位少年火球男對決都沒贏 勝投是嘟嘟的

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
潘威倫。 資料照／統一獅隊提供
潘威倫。 資料照／統一獅隊提供

古林睿煬徐若熙二度會師花蓮球場，兩位少年強投都沒贏，統一獅以9：2擊敗味全龍隊之戰，由老將潘威倫中繼1.1局無失分拿下勝投，這是他的本季第1勝、生涯第146勝。

此役由兩位出身平鎮高中的新生代強投同場先發，古林睿煬、徐若熙今年4月27日很巧合地也在花蓮同場過招，當時學長古林睿煬技高一籌，演出6局失1分、狂飆10K好投，壓倒投5局失3分的徐若熙；二度對決又在花蓮上演，只差在主客場互換，這次是由獅隊作東。

徐若熙首局就投得跌跌撞撞，開賽保送陳傑憲，林安可的二壘打先讓他失血，林子豪、郭阜林、陳重羽連3棒敲出安打，各有1分打點，讓徐若熙單局掉了4分。

徐若熙最終僅投3局、共用86球，被敲5安打、失4分，有3次保送、1次三振。

古林睿煬也沒撐滿5局，3局先由張政禹二壘打、郭天信一壘打串聯，李凱威以滾地球送回第1分，5局郭天信的三壘打帶有1分打點，這一棒也打退了古林睿煬，此役先發4.1局失2分，球隊雖處於領先但無緣爭取勝投。

獅隊打線持續追擊，最終以大比分差勝出，林安可單場雙安，外加一支高飛犧牲打，貢獻4分打點，獲得單場MVP。

徐若熙 古林睿煬 林安可

延伸閱讀

中職／潘威倫睽違5年多拿下後援勝 獅隊擊敗味全龍

中職／鞏冠大膽配球 引導出徐若熙的主場第1勝

中職／胡智為5局噴4分 獅隊4連勝遭徐若熙好投截斷

中職／胡智為問怎麼K出台灣紀錄 徐若熙給他11個字

相關新聞

中職／莊韋恩守備出包、陳仕朋創意中繼 悍將遭猿橫掃

富邦悍將隊開賽取得3：0領先，卻見證戰局逐步崩盤，第5局菜鳥游擊手莊韋恩連兩次守備出包，讓樂天桃猿隊單局攻下3分逆轉，4...

中職／傻眼！桃園3局下燈光全滅 演唱會模式提前開啟

桃園球場今天進行富邦悍將、樂天桃猿隊之戰，打到3局下突然照明全滅，比賽被迫按下暫停鍵，讓球迷笑稱：「3局就急著辦演唱會？...

中職／郭俊麟二軍首戰設定1局15球 洪總：結果5球投完

富邦悍將隊投手郭俊麟今天在二軍首度出賽，原本設定投1局、15球，結果只用5球取得3個出局數，對於何時能上一軍，總教練洪一...

中職／豪勁、歐飛登換定位後更殺 曾總解釋緣由

樂天桃猿隊終結者豪勁連續24場出賽無失分，已經追平中職紀錄，下一戰就將挑戰破紀錄，他在轉入牛棚後投出價值，總教練曾豪駒點...

中職／大聯盟級對決投到5號位 曾仁和：沒被打才意外

大聯盟級的本土投打對決，曾仁和昨天遭林哲瑄敲出全壘打，至此5名今年加入中職的旅外投手全數挨轟，曾仁和說這顆投到5號位的失...

日職／宋家豪連5場無失分拿中繼成功 吳念庭選到保送

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援投1局無失分、最快球速152公里，連5場出賽無失分，拿下中繼成功；西武隊野手吳念庭今天先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。