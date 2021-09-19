快訊

天母百貨有確診者足跡！SOGO、大葉高島屋9月20日停業消毒

國五深夜仍「紅爆」 明十大地雷路段國五恐狂塞13小時

中職／主場投完感覺身體被掏空 張喜凱終於在桃園贏了

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
張喜凱投6局失3分，取得在主場的第1勝。記者侯永全／攝影
張喜凱投6局失3分，取得在主場的第1勝。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今天以8：5擊敗富邦悍將隊，先發投手張喜凱以6局失3分優質先發，取得在主場的第1勝，他賽後笑曝先前主場沒贏過，所以格外想表現好，近兩次在主場投完都感覺身體整個軟掉、只想躺著，也期望主場開胡後可以越來越順。

張喜凱此役所失的3分都出現在第2局，先被林益全敲出二壘打，一出局後悍將隊連敲3安打，高孝儀的安打先送回1分，申皓瑋補上二壘打再帶2分打點。

張喜凱接下來穩住陣腳，未再被敲出安打，但他自己點出：「但是有保送啊！」張喜凱表示，面對對方打者，自己有做一些策略，收到好的效果，「但還是希望保送可以減少會更好，也是我的課題要去面對。」

張喜凱賽前取得4勝4敗，4勝都在客場，4敗都在主場，他也知道在主場4連敗的窘境，「今年在主場可能沒那麼順，4敗都在主場，所以在主場投起來，格外想要把自己做好，賽前就希望可以把用球數減少、拉長局數。」

他說最近兩次在主場投完，一下場都感覺身體軟掉、只想躺著，「希望這場開張後，以後都可以守住主場勝利。」

總教練曾豪駒肯定張喜凱此役表現不俗，尤其在2局失分後可以穩下來，「這場投完後感覺是成長了，不會在第5局有狀況出現。」

張喜凱 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／莊韋恩守備出包、陳仕朋創意中繼 悍將遭猿橫掃

圖輯／中職桃園球場跳電比賽延誤 桃猿領先悍將

中職／聽聞陳冠宇沒了笑容 曾總肯定他4場都有變化

中職／豪勁、歐飛登換定位後更殺 曾總解釋緣由

相關新聞

中職／莊韋恩守備出包、陳仕朋創意中繼 悍將遭猿橫掃

富邦悍將隊開賽取得3：0領先，卻見證戰局逐步崩盤，第5局菜鳥游擊手莊韋恩連兩次守備出包，讓樂天桃猿隊單局攻下3分逆轉，4...

中職／傻眼！桃園3局下燈光全滅 演唱會模式提前開啟

桃園球場今天進行富邦悍將、樂天桃猿隊之戰，打到3局下突然照明全滅，比賽被迫按下暫停鍵，讓球迷笑稱：「3局就急著辦演唱會？...

中職／郭俊麟二軍首戰設定1局15球 洪總：結果5球投完

富邦悍將隊投手郭俊麟今天在二軍首度出賽，原本設定投1局、15球，結果只用5球取得3個出局數，對於何時能上一軍，總教練洪一...

中職／豪勁、歐飛登換定位後更殺 曾總解釋緣由

樂天桃猿隊終結者豪勁連續24場出賽無失分，已經追平中職紀錄，下一戰就將挑戰破紀錄，他在轉入牛棚後投出價值，總教練曾豪駒點...

中職／大聯盟級對決投到5號位 曾仁和：沒被打才意外

大聯盟級的本土投打對決，曾仁和昨天遭林哲瑄敲出全壘打，至此5名今年加入中職的旅外投手全數挨轟，曾仁和說這顆投到5號位的失...

日職／宋家豪連5場無失分拿中繼成功 吳念庭選到保送

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援投1局無失分、最快球速152公里，連5場出賽無失分，拿下中繼成功；西武隊野手吳念庭今天先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。