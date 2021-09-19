中職／主場投完感覺身體被掏空 張喜凱終於在桃園贏了

樂天桃猿隊今天以8：5擊敗富邦悍將隊，先發投手張喜凱以6局失3分優質先發，取得在主場的第1勝，他賽後笑曝先前主場沒贏過，所以格外想表現好，近兩次在主場投完都感覺身體整個軟掉、只想躺著，也期望主場開胡後可以越來越順。

張喜凱此役所失的3分都出現在第2局，先被林益全敲出二壘打，一出局後悍將隊連敲3安打，高孝儀的安打先送回1分，申皓瑋補上二壘打再帶2分打點。

張喜凱接下來穩住陣腳，未再被敲出安打，但他自己點出：「但是有保送啊！」張喜凱表示，面對對方打者，自己有做一些策略，收到好的效果，「但還是希望保送可以減少會更好，也是我的課題要去面對。」

張喜凱賽前取得4勝4敗，4勝都在客場，4敗都在主場，他也知道在主場4連敗的窘境，「今年在主場可能沒那麼順，4敗都在主場，所以在主場投起來，格外想要把自己做好，賽前就希望可以把用球數減少、拉長局數。」

他說最近兩次在主場投完，一下場都感覺身體軟掉、只想躺著，「希望這場開張後，以後都可以守住主場勝利。」

總教練曾豪駒肯定張喜凱此役表現不俗，尤其在2局失分後可以穩下來，「這場投完後感覺是成長了，不會在第5局有狀況出現。」