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中職／破高懸17年紀錄 豪勁趁太太不在要續留幸運鬍

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
豪勁連續25場出賽沒有失分，締造中職紀錄。記者侯永全／攝影
豪勁連續25場出賽沒有失分，締造中職紀錄。記者侯永全／攝影

高懸17年的紀錄，樂天桃猿隊洋投豪勁今天在桃園球場改掛上自己的名字，他在第九局登板演出3上3下，締造連25場出賽無失分的聯盟新紀錄，猿隊終場以8：5擊敗富邦悍將隊，豪勁的鬍子在無失分期間越留越長，暫時也沒有刮掉的打算，他笑說：「因為太太不在台灣」。

豪勁本季在轉入牛棚後越投越好，賽前已累積連24場出賽無失分，追平2004年統一獅隊凱撒保持的紀錄，今天在9局負責3分領先，尋求締造新猷。

豪勁以3上3下完美收工，將這項大紀錄留下自己的名字，賽後感謝隊友守備相挺。

豪勁表示，最起初並不知道這項紀錄，「這兩天才注意到，但盡量不去想，上場就是專注在投球任務上，每天上場的最大目標，就是在記分板上留下一個0，球隊有贏球是最開心的，這項紀錄是讓自己開心的另一個加分點。」

昨天在延長賽為猿隊吃下2局無失分，共用32球，今天再度上場，豪勁不喊累，「身為後援投手，就是準備好每天都可以出賽，今年球季前半也有過連續3天出賽，也沒有覺得太大的負擔。」

豪勁在延賽期間開始留起鬍子，當時覺得投得順順的就一路留到現在，他說：「這是我目前留過最長的狀態」。至於破紀錄後是否要繼續留長？他笑說：「我會繼續留著！我太太不在這裡，如果她在的話，她可能會不開心，我可能就會刮掉。」

樂天桃猿 牛棚 富邦悍將

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