快訊

天母百貨有確診者足跡！SOGO、大葉高島屋9月20日停業消毒

國五深夜仍「紅爆」 明十大地雷路段國五恐狂塞13小時

中職／潘威倫睽違5年多拿下後援勝 獅隊擊敗味全龍

中央社 / 台北19日電
獅隊擊敗味全龍。 擷圖自統一獅隊臉書粉絲團
獅隊擊敗味全龍。 擷圖自統一獅隊臉書粉絲團

中職統一獅花蓮主場最後一戰與味全龍交手，獅隊今天打線發揮，林安可單場2安4打點手感佳，「嘟嘟」潘威倫中繼1.1局好投，獅隊以9比2拿勝，潘威倫拿下睽違5年多的後援勝。

統一獅隊14日起在花蓮棒球場安排5場主場賽事，今天迎戰味全龍隊，獅隊派出投手古林睿煬先發，古林睿煬3局先被張政禹敲出二壘打，再被郭天信敲出安打失掉1分，5局1人出局後投出四壞保送，再被郭天信敲出三壘打失分。

古林睿煬5局沒有投完退場，劉軒荅中繼登板，連抓2個出局數、沒有擴大失分危機；古林睿煬總計用98球投4.1局，被敲出4支安打，投出6次三振，失掉2分責失分、無關勝敗。

獅隊今天首局就有攻勢，靠著保送、林安可二壘打先拿1分，吳桀睿選到保送，林子豪、郭阜林、陳重羽接連敲出安打，開賽就攻下4分。

獅隊5局打完4比2領先，6局再起攻勢，靠著單局2保送、4支安打、1次味全龍隊守備失誤，單局再添4分、奠定勝基，7局陳傑憲、陳重廷、張偉聖接連安打，林安可高飛犧牲打送回團隊第9分。

獅隊今天團隊敲出14支安打，林安可單場2安、貢獻4分打點，打擊表現最佳，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

林安可表示，每場比賽前都會看對方先發投手影片做功課，也會跟教練團討論策略，自評花蓮5場比賽表現及格，也感謝花蓮球迷進場為獅隊加油，花蓮本季賽事結束，林安可也跟花蓮球迷喊話：「我們明年再見。」

獅隊投手潘威倫6局登板中繼，總計用14球投1.1局沒被敲出安打、無失分，拿下個人本季首勝，也是繼2020年7月8日後，睽違約14個月再度拿下勝投，為個人生涯第146勝，也是繼2016年7月2日後，睽違超過5年拿下後援勝投。

林安可 古林睿煬

延伸閱讀

中職／江坤宇、宋晟睿「牽手情」 郭天信也亂入

中職／英雄不怕出身低 董秉軒預約成為下一個朱育賢

中職／打到內野都安打 悍將單場3失誤還能賞獅隊3連敗

中職／游擊離譜漏球讓洪總扶額 江少慶6局失4分逃敗

相關新聞

中職／莊韋恩守備出包、陳仕朋創意中繼 悍將遭猿橫掃

富邦悍將隊開賽取得3：0領先，卻見證戰局逐步崩盤，第5局菜鳥游擊手莊韋恩連兩次守備出包，讓樂天桃猿隊單局攻下3分逆轉，4...

中職／傻眼！桃園3局下燈光全滅 演唱會模式提前開啟

桃園球場今天進行富邦悍將、樂天桃猿隊之戰，打到3局下突然照明全滅，比賽被迫按下暫停鍵，讓球迷笑稱：「3局就急著辦演唱會？...

中職／郭俊麟二軍首戰設定1局15球 洪總：結果5球投完

富邦悍將隊投手郭俊麟今天在二軍首度出賽，原本設定投1局、15球，結果只用5球取得3個出局數，對於何時能上一軍，總教練洪一...

中職／豪勁、歐飛登換定位後更殺 曾總解釋緣由

樂天桃猿隊終結者豪勁連續24場出賽無失分，已經追平中職紀錄，下一戰就將挑戰破紀錄，他在轉入牛棚後投出價值，總教練曾豪駒點...

中職／大聯盟級對決投到5號位 曾仁和：沒被打才意外

大聯盟級的本土投打對決，曾仁和昨天遭林哲瑄敲出全壘打，至此5名今年加入中職的旅外投手全數挨轟，曾仁和說這顆投到5號位的失...

日職／宋家豪連5場無失分拿中繼成功 吳念庭選到保送

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援投1局無失分、最快球速152公里，連5場出賽無失分，拿下中繼成功；西武隊野手吳念庭今天先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。