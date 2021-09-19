中職／潘威倫睽違5年多拿下後援勝 獅隊擊敗味全龍

中職統一獅花蓮主場最後一戰與味全龍交手，獅隊今天打線發揮，林安可單場2安4打點手感佳，「嘟嘟」潘威倫中繼1.1局好投，獅隊以9比2拿勝，潘威倫拿下睽違5年多的後援勝。

統一獅隊14日起在花蓮棒球場安排5場主場賽事，今天迎戰味全龍隊，獅隊派出投手古林睿煬先發，古林睿煬3局先被張政禹敲出二壘打，再被郭天信敲出安打失掉1分，5局1人出局後投出四壞保送，再被郭天信敲出三壘打失分。

古林睿煬5局沒有投完退場，劉軒荅中繼登板，連抓2個出局數、沒有擴大失分危機；古林睿煬總計用98球投4.1局，被敲出4支安打，投出6次三振，失掉2分責失分、無關勝敗。

獅隊今天首局就有攻勢，靠著保送、林安可二壘打先拿1分，吳桀睿選到保送，林子豪、郭阜林、陳重羽接連敲出安打，開賽就攻下4分。

獅隊5局打完4比2領先，6局再起攻勢，靠著單局2保送、4支安打、1次味全龍隊守備失誤，單局再添4分、奠定勝基，7局陳傑憲、陳重廷、張偉聖接連安打，林安可高飛犧牲打送回團隊第9分。

獅隊今天團隊敲出14支安打，林安可單場2安、貢獻4分打點，打擊表現最佳，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

林安可表示，每場比賽前都會看對方先發投手影片做功課，也會跟教練團討論策略，自評花蓮5場比賽表現及格，也感謝花蓮球迷進場為獅隊加油，花蓮本季賽事結束，林安可也跟花蓮球迷喊話：「我們明年再見。」

獅隊投手潘威倫6局登板中繼，總計用14球投1.1局沒被敲出安打、無失分，拿下個人本季首勝，也是繼2020年7月8日後，睽違約14個月再度拿下勝投，為個人生涯第146勝，也是繼2016年7月2日後，睽違超過5年拿下後援勝投。