中職／莊韋恩守備出包、陳仕朋創意中繼 悍將遭猿橫掃

富邦悍將隊開賽取得3：0領先，卻見證戰局逐步崩盤，第5局菜鳥游擊手莊韋恩連兩次守備出包，讓樂天桃猿隊單局攻下3分逆轉，4天前剛先發用了88球的左投陳仕朋，此役再次「上班」，在第7局被敲5安打、失3分，猿隊終場以8：5贏球，桃園3連戰橫掃悍將隊。

悍將隊2局上先由林益全的二壘打開啟攻勢，一出局後連3棒敲出安打，高孝儀的一壘打為球隊先馳得點，申皓瑋補上二壘打、送回2分。

猿隊在第4局先追回2分，包括陳俊秀的陽春砲，第5局成為雙方氣勢分水嶺，郭永維、廖健富都打向游擊，莊韋恩一次傳球噴飛、一次接球噴飛，連兩次守備出包，總教練洪一中也當機換上陳凱倫接手游擊。猿隊把握住對手給的機會，陳俊秀、朱育賢、邱丹連3棒安打進帳3分逆轉戰局。

陳仕朋15日剛先發投5.1局、88球，僅間隔3天，此役又在創意調度下亮相，他在6局中繼登板，投1.1局共用38球，被敲7安打，等於單周熱投126球，他在第7局失血3分，也讓戰局變得無法挽回。

猿隊先發投手張喜凱先發6局失3分，撐過第2局亂流後未再失分，跌跌撞撞繳出一場優質先發，收下本季第5勝。

猿隊終結者豪勁9局上場把關3分領先，演出3上3下，推進連25場出賽無失分，改寫2004年凱撒保持的聯盟紀錄。