中職／兩教頭說重話如苦口良藥 台灣球員該拿出職業態度

上週味全龍總教練葉君璋，先是重批陣中游擊手曾傳昇：「他的態度還要再加油，還不像個職棒球員，這是他的職業，他要靠棒球養家活口，應該要拿出這樣的態度，不是在這邊玩，這是一件很嚴肅的事情，他還沒有很認真去看待這件事情，這不是在開玩笑。」

不久，中信兄弟總教練林威助也對陣中先發左投呂彥青說出「態度有點散漫。」的重話，助總認為，第一指名應該要更謹慎，要做第一指名該做的事情。

職棒球隊總教練批評甚至罵選手並非新鮮事，但大多都是私底下，或是和記者閒聊話題，公開接受媒體採訪時說重話，尤其是一週內2位教頭發聲，確實是較為罕見的情況。

中信兄弟隊總教練林威助：「說給你聽，你就要相信，你不用驚，我不是妖精。」(設計對白) 圖／中信兄弟隊提供

無論是曾傳昇還是呂彥青，態度不佳是事實，沒什麼好辯駁的，有不對的地方改過就好了，而且葉總、助總願意在公開場合批評選手，代表對他們有所期待，希望他們更好，如果「放棄治療」就連提都不會提了。

國內職棒球員態度不佳、積極度不夠，或許不是普遍現象，但絕對是長久以來存在於不少選手身上的陋習。

以過去在台灣舉辦的幾屆冬季棒球聯盟為例，日本職棒球員賽前多半做自己母隊所開的訓練菜單，滑手機、玩手遊的日本球員不能說沒有，但比例非常低；反觀中職聯隊的球員，賽前團隊練習結束，許多球員手機不離手，多花時間自我加強的人並不多，兩相對照豈能不汗顏。

年青人終究還是年青人！中信兄弟先發投手呂彥青認為暫時停止投球時不需要熱身，但助總認為這樣很危險，結果真的比賽恢復後被打爆。 聯合報系資料照片

冬盟外隊教練看在眼裡，心中自有定見，只是不會吐露心聲，唯獨很「哈台」的韓職聯隊總教練柳承安，真心為了台灣棒球好，才會說出「中職聯隊球員態度和積極度不佳」的重話。

中職因數次假球案跌落谷底，2013年拜經典賽和曼尼熱潮所賜，票房谷底反彈，球員薪資也水漲船高，月薪破50萬元者比比皆是，看似一片榮景，但職棒球員技術水準和態度並沒有突破性成長，竟然還有所謂的「看板球星」要別隊球員打爆自家球隊換總教練的離譜行徑，這都還只是浮上檯面的荒唐事，私底下發生過的誇張事就不知道有多少了。

這幾年中職球員發生過很多次散漫跑壘、守備，敲出深遠飛球站在遠地不動，彷彿大聯盟巨星，許多場上脫序行為都讓人捏把冷汗。

王柏融前幾天被火腿監督栗山英樹批評消極跑壘，可見「態度」在日職是相當受到重視。 聯合報系資料照片

幾年前張志豪擊出右外野方向深遠飛球，只見他站在原地沒有積極跑壘，直到球打到全壘打牆才拔腿狂奔，但為時已晚，衝二壘時遭回傳球觸殺出局，賽後他十分自責地說，「我做了錯誤示範，對不起球迷!」

這就讓人想到一則故事，有一次記者問洋基傳奇球星狄馬喬：「狄馬喬先生，你在大聯盟打了無數場比賽，為什麼每一場比賽都還要像菜鳥一般拚命呢？」他回答︰「因為我知道每一場比賽數萬名觀眾裡頭，一定會有哪個小孩是第一次來看我打球。」這就是職業態度！

洋基傳奇球星狄馬喬每一場比賽都是全力以赴，拿出拚勁來比賽。 2001 Upper Deck 球員卡

態度不是表面功夫、虛應故事，態度應該是發自內心，真心想要做到好，這才是職業球員應有的風範。