日職／羅德複製一年前補強 實力更勝陳偉殷+澤村拓一

用「捲土重來」形容今年的千葉羅德隊，決不為過。復賽之後30場18勝7敗5和（勝0.720）、進入九月之後9勝3敗3和（9月19日止）都是太平洋聯盟最佳，讓他們得以從歐力士手中篡位成功，坐上聯盟首位。

還記得去年季末的羅德嗎？他們一度有機會爭冠，卻因為感染新冠狀肺炎COVID-19的選手陸續出現，其中還包括荻野貴司、角中勝也、藤岡裕大等主力，因此戰情急轉直下再加上軟銀強拉尾盤。最後羅德失去優勝，最後只能辛苦地保住第二名。雖然最後無緣2005年之後、隊史相隔15年的洋聯優勝，不過從他們球季中的補強動作就可以看出奪冠的決心。今年球隊的狀況更好，尤其歷經去年的挫敗經驗之後，加上補強到位，自然不想再重蹈去年覆轍，現在就看如何守住2.5場領先的優勢。

大約一年之前，台灣投手陳偉殷還穿著千葉羅德隊球衣，成為羅德爭冠路上的重樣一員。去年9月21日他才與羅德隊簽約，相隔9年重返日本職棒，10月14日首度登板，也是第一次在洋聯出賽。儘管他最後無法在洋聯拿下勝投，不過在例行賽4場先發都是優質先發的內容，因為26局只獲得隊友1分的掩護因此吞下3敗，2.42防禦率相當優異，也讓正因新冠狀肺炎影響而流失大量主力的羅德隊，增加一名具有安定感的先發投手，對於當時的士氣維持有很大幫助。

除了陳偉殷之外，去年羅德補強的另外一大傑作是以香月一也從讀賣巨人隊交易來投手澤村拓一，讓牛棚戰力大增。澤村拓一轉隊到羅德之前，在巨人隊嚴重控球找不到準心，出賽13場只有1次中繼成功，防禦率高達6.08，使得巨人教練團也不敢再用。交易到羅德隊之後，澤村拓一出賽22場13次中繼成功1次救援成功，防禦率壓低到1.71。

羅德去年球季換來澤村拓一，讓牛棚戰力大幅增強，很可惜他今年赴美打球，羅德沒能留下。 歐新社資料照片

去年的羅德隊中繼戰力沒有今年竄起，拿下8勝20次中繼成功的佐佐木千隼，只靠洋投赫曼（Frank Herrmann）以及季中剛竄起的唐川侑己，因此澤村拓一無疑是讓羅德隊如獲至寶。季後羅德隊一度開出4年10億日圓想要留人，只是可惜澤村拓一想要往美國發展。

今年的羅德隊同樣在季中補強上大有斬獲。而且很湊巧地都同樣在一名先發左投以及一名牛棚大將。

多明尼加左投羅梅洛（Enny Romero）是在奧運復賽之後才開始出賽，加盟至今出賽4場都是擔任先發，雖然只有1勝，不過其中3場是優質先發內容，防禦率僅有1.54。由於羅德隊先發輪值中的左投手，僅僅只有最近演出連續兩場完投、進帳8勝的小島和哉較為出色。因此羅梅洛的加入不僅是帳面上的戰力幫助，也讓羅德隊先發輪值左、右失衡的問題稍微獲得改善。去年羅德堪用的先發左投同樣只有小島和哉，因此補進陳偉殷也是相同的考量。

羅梅洛與陳偉殷共通處還不少，他們都是過去在日本職棒中日龍隊效力過的洋投。雖然羅梅洛只打過1年球季，資歷不若陳偉殷顯赫，不過30歲的年紀更輕， 2019年在中日也有過8勝，並且代表多明尼加參加過經典賽、世界12強等國際賽，經驗豐富。

多明尼加左投羅梅洛跟陳偉殷相同出自中日龍系統，共同補強這兩年羅德隊所欠缺的先發左投戰力。 擷圖自千葉羅德隊官方推特

牛棚方面，6月14日將有吉優樹與橫濱交易得到的國吉佑樹，則是形同去年澤村拓一的「翻版」。國吉佑樹6月被交易到羅德，直到兩個月之後的8月13日才首度上陣，擔任球隊的佈局投手，目前他出賽15場拿下2勝10個中繼成功，15局只失掉2分，防禦率1.20，連續10場無失分。與去年的澤村拓一有異曲同工之妙，國吉佑樹也是資質相當被看好，過去曾經有過不錯的實績，但近年來一直投不出成績，被交易之前投29.2局失掉17分責失，防禦率高達5.1，因戰力不符而被交易。但轉隊之後他的表現判若兩人，現在已經是羅德陣中不可或缺的勝利方程式要角。否則唐川侑己長期缺陣這段時間，牛棚戰力將會相當苦惱。

再加上從中日龍隊交易過來的捕手加藤匠馬，守備以及引導配球獲得高評價，減輕了原先主戰捕手田村龍弘的負擔。面對歐力士、樂天、軟銀等勁敵，羅德隊補強恰到好處，將成為最後爭冠時刻的一大武器。