中職／聽聞陳冠宇沒了笑容 曾總肯定他4場都有變化

陳冠宇披上樂天桃猿隊球衣後，4場先發還未拿到勝投，昨天賽後受訪罕見少了笑容，總教練曾豪駒聽聞此事，可以理解子弟兵的心情，他認為選手對自己要求高是好事，也指出陳冠宇的4場出賽都有變化，只要持續做好，勝投終會進袋。

陳冠宇昨天對富邦悍將隊先發5.2局失3分，挨了申皓瑋的逆轉兩分砲，曾仁和接在他之後出賽也挨轟，兩人退場時都是猿隊落後的局面，曾仁和坦言：「下來時心情比較沒那麼好，和冠宇賢拜互相鼓勵，畢竟都還在學習。」

儘管還未等到首勝，但曾豪駒肯定陳冠宇的表現，「昨天表現已經很好了，4場比賽都有做一些變化，昨天那場也有投出比較好的內容。」聽聞昨天賽後的陳冠宇沒有笑容，曾總說：「選手還沒達到自己預期，當然會對自己有比較高要求，不過我覺得這是好事。」

曾豪駒指出，陳冠宇是很認真的選手，各項準備都很自律，雖然結局不是自己想要的，但已經為了球隊完成吃局數的任務，「只要持續把內容做好，會越來越有機會拿到勝投。」

陳冠宇昨天賽後透露，總教練有說希望他的投球節奏可以更明快，曾總對此也解釋他的出發點，「我覺得在場上不用想太多，時間一拖長，會影響守備專注力，節奏明快也能讓打者沒有太多時間思考。」

曾豪駒認為，陳冠宇本身是控球好的選手，只要位置投好，打者就會積極出棒，一旦球數省了，局數就會拉長。