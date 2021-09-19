日職／宋家豪連5場無失分拿中繼成功 吳念庭選到保送

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援投1局無失分、最快球速152公里，連5場出賽無失分，拿下中繼成功；西武隊野手吳念庭今天先發出賽沒有安打，靠著四壞保送上壘。

日本職棒樂天金鷲隊今天在宮城球場迎戰福岡軟銀鷹隊，樂天隊2局靠著保送、觸身球保送、安打攻占滿壘，滿壘時靠著觸身球保送擠回1分。

軟銀隊3局追分，靠著三森大貴安打、今宮健太左外野方向安打送回追平分，樂天隊5局靠著炭谷銀仁朗陽春砲再度超前比分，軟銀隊6局再靠著松田宣浩二壘打添分，再度將比數扳平。

樂天隊7局下再起攻勢，山崎剛率先敲出安打，2人出局後，島內宏明敲出超前比數2分砲，幫助球隊取得4比2領先；宋家豪8局登板後援，1人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出游擊方向滾地球出局、力守不失分。

宋家豪今天總計用12球投1局，被敲出1支安打，沒有四壞保送，連5場出賽無失分，球隊終場以4比2拿勝，宋家豪拿下中繼成功，賽後防禦率2.64。

埼玉西武獅隊今天與歐力士猛牛隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打第6棒、守左外野，吳念庭2局敲出二壘方向飛球出局，5局敲出一壘方向滾地球出局，7局選到保送上壘，沒有安打表現，賽後打擊率2成59。

兩隊4局打完1比1戰成平手，歐力士隊6局靠著杉本裕太郎二壘打、高飛犧牲打跑回超前分，8局再靠著T-岡田2分砲多添保險分，終場以4比1擊敗西武隊。