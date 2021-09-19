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中職／豪勁、歐飛登換定位後更殺 曾總解釋緣由

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
豪勁。 報系資料照
豪勁。 報系資料照

樂天桃猿隊終結者豪勁連續24場出賽無失分，已經追平中職紀錄，下一戰就將挑戰破紀錄，他在轉入牛棚後投出價值，總教練曾豪駒點出，豪勁在擔任先發投手時，會有投到後段體力下滑的問題，但在短局數內能展現不錯的壓制力。

猿隊昨天打到延長11局才以6：5擒下富邦悍將隊，豪勁把關兩局無失分，推進連續24場、29.2局無失分，場次已經追平2004年凱撒保有的聯盟紀錄，局數則排名史上第4，與凱撒鬼神般的45局紀錄還有一段距離。

猿隊開季時的洋投規畫，將毆飛登放在牛棚、豪勁放在先發輪值內，結果效果不佳，豪勁先發4場後轉入牛棚支援，再進一步扛下終結者位置，扮演最後一道防線表現稱職。

歐飛登則在後援投8場、防禦率6.14後，一度被降下二軍，在延賽期間轉先發調整，重回生涯熟悉的先發定位後，8場奪下6勝2敗、防禦率3.45，近4場都是優質先發。

曾豪駒談到開季時兩人的定位安排，他表示，「當時覺得牛棚需要左投，也考量歐飛登一年沒有比賽了，可能調整沒那麼快，所以先從中繼出發。」

豪勁去年有比賽，來台後也調整較快，所以先放在先發輪值，曾豪駒說：「後續發現他在先發時，投到某一個階段後體力下滑，壓制力沒那麼好 ，也參考他在日職時是牛棚投手，後續把他往牛棚調，穩定的關鍵是控球，短局數他的投球品質和壓制力是不錯的。」

牛棚 曾豪駒 樂天桃猿

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