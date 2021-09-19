中職／大聯盟級對決投到5號位 曾仁和：沒被打才意外

大聯盟級的本土投打對決，曾仁和昨天遭林哲瑄敲出全壘打，至此5名今年加入中職的旅外投手全數挨轟，曾仁和說這顆投到5號位的失投球挨轟不意外，「如果他沒打長打才是意外。」

樂天桃猿隊昨天打到延長11局才以6：5力克富邦悍將隊，陳冠宇先發5.2局失3分，曾仁和接替在他之後登板，投1局失1分，就是挨了林哲瑄的陽春砲，兩人退場時都是敗投候選，靠打線幫忙才解套，9局下看到猿隊追平，兩人還一起振臂替隊友喝采，畫面相當可愛。

在中職首度挨轟，曾仁和表示，當時對林哲瑄投到2好3壞、不太想保送，「就是丟滑球進去，我昨天看影片是有點太甜了，5號位。」挨了這發全壘打並不讓他意外，「失投被打，如果他沒打長打才是意外。」

旅外5投全數都火速體驗首度挨轟，曾仁和認為，「被打全壘打是滿正常的事，看怎樣去降低被長打的機率，早點被打也還好，可以更快適應。」

過去以先發為主，曾仁和對於中繼角色還在適應，像是在牛棚需要練投幾顆，才不會到了真正上場時沒力，都還是他在持續摸索、請教的課題；過去陳冠宇在日職以中繼為主，現在兩人身分對調，彼此也有很多可以交流的東西。

曾仁和說：「他也會問我，我也會跟他講，但通常是我問他比較多，他比較有經驗，他問的話是賽前調整比較多，我是問中繼心態、在牛棚怎麼準備之類的。」

曾仁和坦言，自己比較喜歡先發，但也從比較陌生的牛棚角色中找到樂趣，「中繼可以幫球隊拆彈的感覺也是滿不一樣的，上去可能就是一、二壘或一、三壘，其實心跳滿快的。」他表示，自己現在需要的是出賽數，中繼出賽可以從中投出自己要的東西。