快訊

陸禁我釋迦蓮霧…陳吉仲宣布砸10億元救市 恐向WTO提訴訟

年邁姊要找80歲弟 警方破門發現獨居男已成白骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／大聯盟級對決投到5號位 曾仁和：沒被打才意外

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
曾仁和。記者季相儒／攝影
曾仁和。記者季相儒／攝影

大聯盟級的本土投打對決，曾仁和昨天遭林哲瑄敲出全壘打，至此5名今年加入中職的旅外投手全數挨轟，曾仁和說這顆投到5號位的失投球挨轟不意外，「如果他沒打長打才是意外。」

樂天桃猿隊昨天打到延長11局才以6：5力克富邦悍將隊，陳冠宇先發5.2局失3分，曾仁和接替在他之後登板，投1局失1分，就是挨了林哲瑄的陽春砲，兩人退場時都是敗投候選，靠打線幫忙才解套，9局下看到猿隊追平，兩人還一起振臂替隊友喝采，畫面相當可愛。

在中職首度挨轟，曾仁和表示，當時對林哲瑄投到2好3壞、不太想保送，「就是丟滑球進去，我昨天看影片是有點太甜了，5號位。」挨了這發全壘打並不讓他意外，「失投被打，如果他沒打長打才是意外。」

旅外5投全數都火速體驗首度挨轟，曾仁和認為，「被打全壘打是滿正常的事，看怎樣去降低被長打的機率，早點被打也還好，可以更快適應。」

過去以先發為主，曾仁和對於中繼角色還在適應，像是在牛棚需要練投幾顆，才不會到了真正上場時沒力，都還是他在持續摸索、請教的課題；過去陳冠宇在日職以中繼為主，現在兩人身分對調，彼此也有很多可以交流的東西。

曾仁和說：「他也會問我，我也會跟他講，但通常是我問他比較多，他比較有經驗，他問的話是賽前調整比較多，我是問中繼心態、在牛棚怎麼準備之類的。」

曾仁和坦言，自己比較喜歡先發，但也從比較陌生的牛棚角色中找到樂趣，「中繼可以幫球隊拆彈的感覺也是滿不一樣的，上去可能就是一、二壘或一、三壘，其實心跳滿快的。」他表示，自己現在需要的是出賽數，中繼出賽可以從中投出自己要的東西。

曾仁和 牛棚

延伸閱讀

中職／總仔希望他節奏更明快 陳冠宇挨轟成分水嶺

中職／猿11局剋悍將 曾總評陳冠宇表現4場以來最佳

中職／陳冠宇連4場挨轟 曾豪駒認為進壘點才是關鍵

中職／陳冠宇對戰陳鴻文 5局富邦2：1領先樂天

相關新聞

中職／郭俊麟二軍首戰設定1局15球 洪總：結果5球投完

富邦悍將隊投手郭俊麟今天在二軍首度出賽，原本設定投1局、15球，結果只用5球取得3個出局數，對於何時能上一軍，總教練洪一...

中職／豪勁、歐飛登換定位後更殺 曾總解釋緣由

樂天桃猿隊終結者豪勁連續24場出賽無失分，已經追平中職紀錄，下一戰就將挑戰破紀錄，他在轉入牛棚後投出價值，總教練曾豪駒點...

中職／大聯盟級對決投到5號位 曾仁和：沒被打才意外

大聯盟級的本土投打對決，曾仁和昨天遭林哲瑄敲出全壘打，至此5名今年加入中職的旅外投手全數挨轟，曾仁和說這顆投到5號位的失...

日職／宋家豪連5場無失分拿中繼成功 吳念庭選到保送

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援投1局無失分、最快球速152公里，連5場出賽無失分，拿下中繼成功；西武隊野手吳念庭今天先...

中職／專案通過各隊能補洋將 洪總：來了再說

中職洋將從五月中以來都是出得去、進不來，昨終於等到曙光，中職提出的專案申請獲得通過，各隊洋將辦理來台手續可望動起來，共四...

中職／聽聞陳冠宇沒了笑容 曾總肯定他4場都有變化

陳冠宇披上樂天桃猿隊球衣後，4場先發還未拿到勝投，昨天賽後受訪罕見少了笑容，總教練曾豪駒聽聞此事，可以理解子弟兵的心情，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。