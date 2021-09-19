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中職／郭俊麟二軍首戰設定1局15球 洪總：結果5球投完
富邦悍將隊投手郭俊麟今天在二軍首度出賽，原本設定投1局、15球，結果只用5球取得3個出局數，對於何時能上一軍，總教練洪一中不設預期，「可以上了就會跟我說」。
郭俊麟效力西武獅隊5年，在一軍留下38場出賽（25場先發），繳出5勝11敗、防禦率5.92，雖在投入中職選秀時就同步宣布進行TJ韌帶置換手術，但悍將隊仍相信他的能耐，早早在第2輪選進，耐心等待他的復健過程。
郭俊麟今天在二軍首度出賽，對上樂天桃猿隊二軍，賽前設定投1局、15球，結果郭嚴文打第1球形成左外野飛球遭到接殺，蔡鎮宇、馮健庭都是2球出局，郭俊麟只用5球搞定1局下班，洪總看了也說：「本來設定15球，結果5球就投完1局了。」
郭俊麟若上一軍，定位將會先放在牛棚，雖已啟動出賽，但上一軍未設時間表，洪總表示，「郭俊麟要看他的球速，還有投完的恢復狀況，可以上了，二軍那邊就會跟我說。」
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