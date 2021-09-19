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MiLB／宋文華後援2局飆5K 陳聖平單場2安2打點

中央社 / 台北19日電
台灣球員陳聖平 中央社
台灣球員陳聖平 中央社

旅美教士隊高階1A投手宋文華今天後援出賽，投2局飆5K無失分、展現壓制力，連4場出賽無失分；響尾蛇隊野手陳聖平單場2安2打點，費城人隊李灝宇連4場出賽敲安。

美國職棒小聯盟高階1A聖地牙哥教士隊今天與辛辛那提紅人隊交手，兩隊5局打完教士隊2比8落後，教士隊台灣投手宋文華6局登板後援，連投2局讓打者6上6下。

宋文華今天總計用23球投2局，沒被敲出安打、沒有投出保送，飆出5次三振，無失分，球隊終場以5比8吞敗，宋文華無關勝敗，近4場出賽無失分，賽後防禦率2.52。

小聯盟低階1A亞利桑那響尾蛇隊今天與洛杉磯道奇隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打第9棒、守二壘，陳聖平2局敲出中外野方向二壘打、帶有2分打點，4局、6局都吞下三振，9局再敲出安打。

陳聖平今天總計4打數敲出2支安打、貢獻2分打點，也吞下2次三振，終止近期連2場出賽無安打，賽後打擊率1成88；響尾蛇隊終場以6比7吞敗。

新人聯盟費城人隊今天與底特律老虎隊交手，費城人隊野手李灝宇昨天敲出旅美生涯首轟，今天先發出賽也有安打表現。

李灝宇今天先發打3棒、守二壘，1局敲出游擊方向平飛球出局，3局敲出安打，靠著隊友開轟跑回分數，5局被換代打退場，今天總計2打數敲出1安、有1得分，連4場出賽敲安，賽後打擊率3成64；費城人隊終場以7比4拿勝。

費城人

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