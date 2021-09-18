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中職／總仔希望他節奏更明快 陳冠宇挨轟成分水嶺
樂天桃猿隊今天打到延長11局，以6：5力克富邦悍將隊，左投陳冠宇先發5.2局失3分，靠打線支援躲過敗投，場場挨轟成為他的致命傷，但教練也提醒他，被打了就不要再想了，陳冠宇說：「這是我未來需要特別加強的。」
陳冠宇此役前4局只被敲出2安打，看起來狀況不俗，卻在申皓瑋的兩分砲後丕變，成為陳冠宇此役表現的分水嶺。
陳冠宇指出，今天的狀況還不錯，挨轟也不是失投球，「教練有跟我說，人家也是會打到你覺得不是失投球的球，被打出去就不要再想了，這部分也是我未來需要特別加強的。」
陳冠宇也提到，總教練曾豪駒希望他的節奏可以更明快，「前4局都還滿順的，直到5局被首位打者敲安打，全壘打後又把節奏放慢一點，其實這樣投起來是比較不順暢的。」
陳冠宇此役共用93球，5.2局被敲7安打、失3分，有5次三振、沒有保送，4場出賽有3場都巧合收在93球。
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