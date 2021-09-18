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中職／猿11局剋悍將 曾總評陳冠宇表現4場以來最佳

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳冠宇、曾仁和今天出賽都挨轟，但敗投先後解套，看到球隊在9局下追平也跟著全隊一起喝采。記者季相儒／攝影
陳冠宇、曾仁和今天出賽都挨轟，但敗投先後解套，看到球隊在9局下追平也跟著全隊一起喝采。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天祭出旅日、旅美投手連線，結果陳冠宇曾仁和都挨轟，但兩人相繼躲過敗投，比賽打到11局才分出高下，陳俊秀敲出再見高飛犧牲打，以6：5擊敗富邦悍將隊，總教練曾豪駒看陳冠宇此役表現，雖然再度挨轟，卻是4場以來最佳一戰。

陳冠宇今天前4局只被敲出2安打，第5局先讓首位打者高孝儀敲出安打，申皓瑋接著補上逆轉兩分砲；續投第6局仍然不穩，陳冠宇被敲3安打，猿隊教練團在此時決定換上曾仁和，面對申皓瑋賞出三振解危。

陳冠宇此役共用93球，5.2局被敲7安打、失3分，有5次三振、沒有保送，4場出賽已經挨了6發全壘打，1勝難求。

陳冠宇留下1：3的落後局面，猿隊打線在6局下就靠邱丹的安打貢獻2分打點追平，也讓悍將隊先發投手陳鴻文5局失1分好投無緣勝投，但林哲瑄7局上對曾仁和掃出陽春砲，悍將隊再次取得上風。

曾仁和中繼1局失1分，敗投資格在9局下解套，悍將隊由王尉永把關2分領先，猿隊在兩出局後由梁家榮的不死三振延續命脈，接下來連3棒敲出安打，廖健富的追平安打讓比分回到5：5，比賽進入延長決勝，打到11局才由猿隊先把握住結束比賽的機會。

陳冠宇4場先發拿不到勝投且場場挨轟，曾豪駒說：「冠宇今天是4場裡面感覺最好的，相信他也吸取前3場的經驗，也慢慢熟悉對方打者，今天有把自己的優勢展現出來，雖然被打全壘打，但投手一定都會被打全壘打，危機時的配球模式可以再多想一下，這場對他來說是很好的經驗。」

陳俊秀9局就有結束比賽的機會，卻敲出內野滾地球出局，他也坦言11局時還在糾結上一打席，「想說這次要好好把握住，簡單就好，打到外野夠遠就有機會。」

陳俊秀敲出再見高飛犧牲打。記者季相儒／攝影
陳俊秀敲出再見高飛犧牲打。記者季相儒／攝影

陳冠宇 曾仁和

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