中職／陳俊秀延長11局擊出再見犧牲打 助樂天擊敗富邦
樂天桃猿今天在桃園主場對戰來訪的富邦悍將，今天樂天桃猿派出陳冠宇對戰富邦悍將的陳鴻文。2局下樂天桃猿隊林承飛擊出帶有1分打點二壘安打；5局上富邦悍將隊申皓瑋擊出2分打點全壘打；6局上富邦悍將隊高孝儀擊出1分打點安打；6局下樂天桃猿隊邱丹擊出2分打點一壘安打；7局上富邦悍將隊林哲瑄擊出陽春全壘打；8局上富邦悍將隊申皓瑋擊出1分打點二壘安打；9局下樂天桃猿隊黃敬瑋代打擊出1分打點安打，廖健富擊出1打點安打追平比數；11局下樂天桃猿隊陳俊秀擊出再見高飛犧牲打幫助樂天桃猿結束比賽。樂天桃猿先發投手陳冠宇主投5.2局失3分，富邦悍將先發投手陳鴻文主投5局失1分，雙方先發投手皆無關勝負，終場地主樂天桃猿以6：5擊敗來訪的富邦悍將。
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