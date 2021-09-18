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10月5種疫苗同時上陣 名醫提醒一件事避免出錯

中職／陳俊秀延長11局擊出再見犧牲打 助樂天擊敗富邦

攝影中心 / 記者季相儒／桃園即時報導
11局下樂天桃猿隊陳俊秀擊出再見高飛犧牲打幫助樂天桃猿結束比賽。記者季相儒／攝影
11局下樂天桃猿隊陳俊秀擊出再見高飛犧牲打幫助樂天桃猿結束比賽。記者季相儒／攝影

樂天桃猿今天在桃園主場對戰來訪的富邦悍將，今天樂天桃猿派出陳冠宇對戰富邦悍將的陳鴻文。2局下樂天桃猿隊林承飛擊出帶有1分打點二壘安打；5局上富邦悍將隊申皓瑋擊出2分打點全壘打；6局上富邦悍將隊高孝儀擊出1分打點安打；6局下樂天桃猿隊邱丹擊出2分打點一壘安打；7局上富邦悍將隊林哲瑄擊出陽春全壘打；8局上富邦悍將隊申皓瑋擊出1分打點二壘安打；9局下樂天桃猿隊黃敬瑋代打擊出1分打點安打，廖健富擊出1打點安打追平比數；11局下樂天桃猿隊陳俊秀擊出再見高飛犧牲打幫助樂天桃猿結束比賽。樂天桃猿先發投手陳冠宇主投5.2局失3分，富邦悍將先發投手陳鴻文主投5局失1分，雙方先發投手皆無關勝負，終場地主樂天桃猿以6：5擊敗來訪的富邦悍將。

樂天桃猿隊投手曾仁和在5局2出局後接替先發投手陳冠宇的投球，投1局失1分。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊投手曾仁和在5局2出局後接替先發投手陳冠宇的投球，投1局失1分。記者季相儒／攝影
9局下樂天桃猿隊黃敬瑋代打擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
9局下樂天桃猿隊黃敬瑋代打擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
7局上富邦悍將隊林哲瑄擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
7局上富邦悍將隊林哲瑄擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
9局下樂天桃猿隊廖健富擊出1打點安打追平比數。記者季相儒／攝影
9局下樂天桃猿隊廖健富擊出1打點安打追平比數。記者季相儒／攝影
7局上富邦悍將隊林哲瑄擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
7局上富邦悍將隊林哲瑄擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
7局上富邦悍將隊林哲瑄擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
7局上富邦悍將隊林哲瑄擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
9局下富邦悍將隊王尉永救援失敗，遭樂天桃猿隊追平比數，進入延長賽。記者季相儒／攝影
9局下富邦悍將隊王尉永救援失敗，遭樂天桃猿隊追平比數，進入延長賽。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊投手曾仁和在5局2出局後接替先發投手陳冠宇的投球，投1局失1分。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊投手曾仁和在5局2出局後接替先發投手陳冠宇的投球，投1局失1分。記者季相儒／攝影
9局下樂天桃猿隊廖健富擊出1打點安打追平比數。記者季相儒／攝影
9局下樂天桃猿隊廖健富擊出1打點安打追平比數。記者季相儒／攝影
11局下樂天桃猿隊陳俊秀擊出再見高飛犧牲打幫助樂天桃猿結束比賽。記者季相儒／攝影
11局下樂天桃猿隊陳俊秀擊出再見高飛犧牲打幫助樂天桃猿結束比賽。記者季相儒／攝影
9局下樂天桃猿隊追平比數後，投手陳冠宇（左二）及曾仁和（右二）歡呼。記者季相儒／攝影
9局下樂天桃猿隊追平比數後，投手陳冠宇（左二）及曾仁和（右二）歡呼。記者季相儒／攝影
11局下樂天桃猿隊陳俊秀擊出再見高飛犧牲打幫助樂天桃猿結束比賽，陳俊秀被隊友潑水慶祝。記者季相儒／攝影
11局下樂天桃猿隊陳俊秀擊出再見高飛犧牲打幫助樂天桃猿結束比賽，陳俊秀被隊友潑水慶祝。記者季相儒／攝影
8局上富邦悍將隊申皓瑋擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
8局上富邦悍將隊申皓瑋擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
11局下樂天桃猿隊陳俊秀擊出再見高飛犧牲打幫助樂天桃猿結束比賽。記者季相儒／攝影
11局下樂天桃猿隊陳俊秀擊出再見高飛犧牲打幫助樂天桃猿結束比賽。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊邱丹擊出2分打點一壘安打。記者季相儒／攝影
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樂天桃猿 富邦悍將

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