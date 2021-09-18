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中職／獅象打到氣噗噗 胡智為7局好投首勝到手
統一獅隊第一指名胡智為的首勝到手日，場面火花四射，中信兄弟隊洋投羅傑斯與蘇智傑言語交鋒爆發兩隊板凳清空，胡智為不為所動，繳出7局失1分，獅隊終場以4：1擊敗兄弟，胡智為5場出賽（4場先發）終於取得首勝。
胡智為先發共用92球，7局只被敲出4安打，唯一失分在第5局栽在高宇杰的適時安打，鄭鈞仁、陳韻文接手最後2局，守護他的首勝到手。
兄弟此役由黃恩賜先發，首局壞球連發，3個保送釀成滿壘，潘武雄的2分打點一壘打為獅隊先馳得點，黃恩賜1局就用43球退場。
官大元接手投了2.2局，第4局先因潘武雄二壘打、林子豪一壘打串聯丟掉1分，右外野手的失誤再失血，獅隊取得4：0領先。
兩隊打來火氣很大，王威晨先在5局上被三振後念念有詞，對好球帶明顯不滿，總教練林威助也上場力爭；5局下，羅傑斯投球時，疑因懷疑二壘上的蘇智傑偷暗號，對他高度警戒，抓下單局第3個出局後，直接找上蘇智傑開嗆，引爆兩隊板凳清空，讓局面一度緊張。
羅傑斯在6局下的投球出現觸身球，正值敏感時期引起裁判上前關切，為此戰高漲的情緒續添材火。
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