中職／陳冠宇連4場挨轟 曾豪駒認為進壘點才是關鍵

樂天桃猿隊左投陳冠宇還是躲不過挨轟宿命，今天面對富邦悍將隊，第5局遭到申皓瑋的兩分砲狙擊，中職投了4場挨了6發全壘打，此戰先發5.2局失3分，退場時以1：3落後，確定還是拿不到首勝。

陳冠宇今天在桃園球場再度挑戰首勝，前4局只被敲出2安打，第5局先讓首位打者高孝儀敲出安打，申皓瑋接著補上逆轉兩分砲；續投第6局仍然不穩，陳冠宇被敲3安打，猿隊教練團在此時決定換投，換上曾仁和面對申皓瑋的棒次。

陳冠宇此役共用93球，5.2局被敲7安打、失3分，有5次三振、沒有保送，4場出賽有3場都巧合收在93球。

陳冠宇的前3場先發，分別對上統一獅、富邦悍將、中信兄弟隊，已經挨了5轟，分別由林安可、高國麟、林益全、詹子賢、許基宏下重手，今天在第4場先發又被扛出全壘打。

猿隊總教練曾豪駒賽前被問到陳冠宇的挨轟率是否偏高，也直言確實，「看他在上一場得到什麼經驗，藉由這一場去做修正，沒有完整春訓，可能也有差啦！但我覺得條件、實力都有，就是一個熟悉，前幾場可能還在熟悉每隊打擊狀況。」

曾豪駒表示，陳冠宇的心情應該是還好，畢竟也好幾年沒有先發了，「從第一場到現在，球數也拉起來了、局數也拉長，現在剩下就是配球上面、策略上面的修正。」至於是否球質太輕導致容易挨轟，曾總說：「其實重點還是進壘點，近壘點太好就容易被掌握，擊出有效球比較多。」