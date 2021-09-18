中職／悍將打線啟用新人 洪總勉勵：一軍見真章

中職富邦悍將隊昨天首度將戴云真拉上一軍就排入先發打序，打擊沒有表現，但總教練洪一中表示，一、二軍投手強度還是有差距，也希望選手要自己創造機會、一軍見真章。

中華職棒富邦悍將隊外野手戴云真昨天首度升上一軍，在與樂天桃猿隊比賽，被排入先發打序，總計3打數沒有安打，吞下2次三振、獲得1次觸身球保送，生涯首安還沒開張。

總教練洪一中表示，會將戴云真拉上一軍主要是二軍打擊表現不錯、守備也不差，所以讓他上來一軍試看看，戴云真有身材優勢，但觀察揮棒打擊型態，還不算是大砲型的選手。

洪一中也提到，選手在二軍可以有好的表現，可能也是因為比較能平常心，上到一軍難免會緊張、影響表現。

洪一中表示，一軍和二軍的投手強度還是有差距，也提到球員不要因為被拉上一軍就開心，在二軍教練團會對球員有期待、但上一軍就是見真章。

洪一中表示，球隊內部競爭，二軍球員要拚命練習，想辦法表現的突出，讓教練團看到、爭取上一軍的機會，不是總等著有人受傷，才被拉上一軍替補，「不要等待機會、是要創造機會。」