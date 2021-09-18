快訊

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中職／王維中少1歲但歷練多 王躍霖：聽弟弟的比較多

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊投手王維中。記者林伯東／攝影
味全龍隊投手王維中。記者林伯東／攝影

味全龍隊「龍王」王維中端出大聯盟級實力，目前以防禦率2.15居全聯盟本土球員最佳，哥哥王躍霖看他越來越猛的演出，他說：「是投出他的水準」，王躍霖自認雖是哥哥，但王維中的歷練比自己多，「都是我聽他的比較多」。

王維中昨天對中信兄弟隊先發7.2局無失分，取得本季第3勝，局數、球數都是中職生涯新高，成績也獲越來越多認證，確實是大聯盟級的實力。

儘管開季遇過質疑，但王維中在7月13日復賽後出賽10場、共56.2局，防禦率只有1.75，全季防禦率以2.15竄上第3，只落後給布雷克1.87、德保拉1.89。看弟弟目前的成績，王躍霖說：「符合身價啦！這幾場就丟得滿優質的，有把他的水準投出來。」

兩人有時會在休季期間一起自主訓練，同樣都是投手，彼此不只傳接有伴，也可以互相給意見。雖是哥哥，但王躍霖直呼「我們才差1歲！」他說自己只有國際賽歷練比弟弟多，「他遇過的大場面比我多，他是先發，生涯投的局數、碰過的情境都會比我多，現在都聽他的比較多，不管球種或穩定度，都會給我建議，我會聽、會去嘗試。」

王維中本季出賽18場，碰上其他3隊都至少5場以上，就是不太有「猿」分，只與樂天桃猿隊過招兩次，交手經驗最少卻也最慘烈，兩場合計10局共失10分，是「龍王」對戰成績最差的對手。

王躍霖也很有印象，王維中上一次與猿隊交手時，陳俊秀從他手中敲了3支安打，笑說：「啊就比較熟的人」，他表示，「大家都是希望自己的團隊贏，俊秀不會讓的，他三振俊秀也沒在客氣的。」

龍隊與猿隊下周末將在天母球場進行3連戰，若無意外，王維中將3會「暴力猿」打線，對於何時能寫兄弟兩人第一次在中職同場出賽，王躍霖說：「遲早的事，各自為自己球隊，就把自己應該表現的表現好。」

王維中 王躍霖 中職

延伸閱讀

中職／鞏冠大讚「很帥」 王維中自信回應：廢話

中職／看到領先很新鮮 王維中不想再「偷局數」

中職／龍王燃燒！王維中7.2局無失分 等到鞏冠開轟摘勝

中職／膝蓋沒事！王維中：沒抓到出局數可能就覺得痛

相關新聞

中職／王維中少1歲但歷練多 王躍霖：聽弟弟的比較多

味全龍隊「龍王」王維中端出大聯盟級實力，目前以防禦率2.15居全聯盟本土球員最佳，哥哥王躍霖看他越來越猛的演出，他說：「...

中職／「現有4人算平穩」 猿隊暫無新洋投人選

中職洋將專案通過，各隊可望緩解外籍球員荒，樂天桃猿隊目前陣中有4名洋投，總教練曾豪駒表態目前並無新洋將人選，會以現有4名...

中職／洋將來台露曙光就怕晚了 洪總直言「來了再說」

中職洋將專案申請今天獲得通過，各隊可望緩解外援荒，富邦悍將隊總教練洪一中並沒有因此覺得鬆口氣，「來了再說，沒什麼意見。」...

MiLB／小聯盟林凱威後援2局好投 奪本季第2勝

美職小聯盟響尾蛇隊高階1A台灣投手林凱威今天後援投2局，沒有被敲安打，飆出3次三振，沒有失分演出好投，終場響尾蛇隊高階1...

中職／大限倒數23天 洋將來台專案終於等到通過

中職洋將出得去、進不來，終於可望鬆綁，中華職棒聯盟今天表示，專案申請已獲中央疫情指揮中心核定通過，將立即通知各隊展開作業...

中職／7.2局無失分 王維中繳返台代表作

「龍王」王維中昨天面對中信兄弟隊，力投七點二局無失分，加上捕手搭檔吉力吉撈．鞏冠適時開轟支援，味全龍隊以一比○拿下勝利，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。