中職／王維中少1歲但歷練多 王躍霖：聽弟弟的比較多

味全龍隊「龍王」王維中端出大聯盟級實力，目前以防禦率2.15居全聯盟本土球員最佳，哥哥王躍霖看他越來越猛的演出，他說：「是投出他的水準」，王躍霖自認雖是哥哥，但王維中的歷練比自己多，「都是我聽他的比較多」。

王維中昨天對中信兄弟隊先發7.2局無失分，取得本季第3勝，局數、球數都是中職生涯新高，成績也獲越來越多認證，確實是大聯盟級的實力。

儘管開季遇過質疑，但王維中在7月13日復賽後出賽10場、共56.2局，防禦率只有1.75，全季防禦率以2.15竄上第3，只落後給布雷克1.87、德保拉1.89。看弟弟目前的成績，王躍霖說：「符合身價啦！這幾場就丟得滿優質的，有把他的水準投出來。」

兩人有時會在休季期間一起自主訓練，同樣都是投手，彼此不只傳接有伴，也可以互相給意見。雖是哥哥，但王躍霖直呼「我們才差1歲！」他說自己只有國際賽歷練比弟弟多，「他遇過的大場面比我多，他是先發，生涯投的局數、碰過的情境都會比我多，現在都聽他的比較多，不管球種或穩定度，都會給我建議，我會聽、會去嘗試。」

王維中本季出賽18場，碰上其他3隊都至少5場以上，就是不太有「猿」分，只與樂天桃猿隊過招兩次，交手經驗最少卻也最慘烈，兩場合計10局共失10分，是「龍王」對戰成績最差的對手。

王躍霖也很有印象，王維中上一次與猿隊交手時，陳俊秀從他手中敲了3支安打，笑說：「啊就比較熟的人」，他表示，「大家都是希望自己的團隊贏，俊秀不會讓的，他三振俊秀也沒在客氣的。」

龍隊與猿隊下周末將在天母球場進行3連戰，若無意外，王維中將3會「暴力猿」打線，對於何時能寫兄弟兩人第一次在中職同場出賽，王躍霖說：「遲早的事，各自為自己球隊，就把自己應該表現的表現好。」