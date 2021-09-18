中職／「現有4人算平穩」 猿隊暫無新洋投人選

中職洋將專案通過，各隊可望緩解外籍球員荒，樂天桃猿隊目前陣中有4名洋投，總教練曾豪駒表態目前並無新洋將人選，會以現有4名洋投下去輪替，表現也還算平穩。

今年礙於疫情導致邊境封鎖，中職從5月中旬後就沒有新洋將抵台，多隊都有洋將戰力荒，今天中職的洋將專案獲得通過，可望啟動來台作業，其他4隊都有洋將補強計畫，僅猿隊可能已下好離手。

不像其他4隊都已有明確補強人選，曾豪駒表示，「會以這4個洋將下去輪替，表現算還平穩吧！歐飛登越來越好有掌握到自己的節奏。」

歐飛登開季從牛棚出發時，合計後援投8場、7.1局，被敲9安打、失5分，防禦率為6.14，4月8日對味全龍隊0.2局失4分後被降下二軍，在延賽期間轉先發調整；重回生涯熟悉的定位後，歐飛登也開始穩住陣腳，先發8場拿下6勝2敗、防禦率3.45，近4場都是優質先發。

猿隊另一位洋將一軍要角為擔任終結者的豪勁，目前連續27.2局未失分；因傷休了近兩個月的霸林爵近期重返一軍出賽，回歸首戰就有好投，二軍則有狂威調整、待命中。

猿隊暫無洋將補強計畫，倒是將有日籍投手教練來台，曾豪駒指出，「總公司（樂天）希望有交流，之前也有提兩隊互相送教練過去，但因為疫情，日本教練先過來，我們這邊也等一下，先前卡在外籍工作證，開放後可能近期就會有消息。」