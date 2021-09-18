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中職／林柏佑踏上桃園投手丘感觸深 有太多喜怒哀樂回憶

中央社 / 桃園18日電

富邦悍將林柏佑轉隊後首度回到前主場桃園棒球場出賽，踏上投手丘聽到以前的球迷鼓掌、喊加油林柏佑感觸深，在曾經最熟悉的投手丘上寫個「好」字開始投球，「在這有太多喜怒哀樂的回憶」。

富邦悍將隊投手林柏佑中職生涯從Lamigo桃猿隊開始（樂天桃猿隊前身），今年轉隊到富邦悍將隊，昨天是轉隊後首度踏上前東家桃猿隊主場桃園棒球場，林柏佑感觸湧上心頭。

林柏佑表示，昨天一進到桃園棒球場時覺得就怪怪的，之前都是在對面的休息室，場邊熱身完要上場時，有聽到桃猿隊的球迷喊「柏佑加油」，還有聽到球迷的掌聲。

「從一開始打職業就在這邊，不管投得好、投不好、拿冠軍等等，在這邊有很多的喜怒哀樂，很多回憶都在這邊」，林柏佑笑說，在過去最熟悉的場地，昨天卻感覺有點陌生，感謝悍將球團讓自己有機會回到桃園出賽，自己也把握每次機會、在場上努力表現。

林柏佑昨天賽前跟前隊友聊天敘舊、還是維持好交情，他表示上場就是盡自己最大的能力，拿出最好的表現對決，對手也會認真打，「互相尊重，把最好的一面表現給球迷看。」

林柏佑開始投球前會習慣在投手丘上寫個字自我勉勵，他透露是「好」字，代表兒子和女兒，也激勵自己希望能有好表現。

林柏佑表示，先前在二軍調整較久的時間，主要是強化身體、希望可以保護之前腰部受傷的地方，昨天中繼投1.1局被敲1支安打，投出2次三振、無失分。

林柏佑 富邦悍將 棒球

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