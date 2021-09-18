日職／吳念庭敲雙安突破山本由伸 王柏融4打數無安打

日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天從歐力士王牌山本由伸手中敲出2支安打，不過西武打線全場遭到壓制，以0比4不敵歐力士隊；另一場日本火腿隊的王柏融，4打數沒有敲安打。

西武今天作客大阪京瓷巨蛋的賽事，吳念庭先發打第6棒、擔任三壘手，2局上遭到三振，不過5局上敲出左半邊安打，8局上再敲出右半邊安打。總計吳念庭3打數敲2支安打，連3場出賽有安打演出，目前在一軍出賽103場，打擊率2成60。

不過西武打線整體遭到歐力士先發山本由伸壓制，他用119球投8局，僅被敲5支零星安打，其中2支是由吳念庭擊出，飆出11次三振，出現1次保送，沒有失分。加上希金斯（Tyler Higgins）後援1局無失分，聯手完封西武。

歐力士打線則是在4局下靠著杉本裕太郎、T－岡田、莫雅（Steven Moya）接連敲出安打，攻下2分；5局下紅林弘太郎轟出2分全壘打，終場歐力士隊以4比0擊退西武獅隊。

另一場在札幌巨蛋的賽事，火腿隊台將王柏融先發打第5棒、擔任指定打擊，2局下擊出二壘滾地球出局，4局下擊出左外野飛球出局，7局下遭到三振，8局下擊出左外野飛球出局。總計王柏融4打數沒有敲出安打，目前打擊率2成39。

此戰3局下火腿隊的佐藤龍世敲安打後，西川遙輝再擊出三壘安打，送回全場唯一1分。火腿投手群完封千葉羅德隊，先發維哈根（Drew VerHagen）用100球投6局，僅被敲1支安打無失分，飆出11次三振，終場火腿隊以1比0擊敗羅德隊。