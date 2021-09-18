中職／洋將來台露曙光就怕晚了 洪總直言「來了再說」

中職洋將專案申請今天獲得通過，各隊可望緩解外援荒，富邦悍將隊總教練洪一中並沒有因此覺得鬆口氣，「來了再說，沒什麼意見。」他表示，洋將不知何時抵台、來了還要隔離3個禮拜，也非馬上就可以出賽，到時球季恐怕都快打完了。

今年礙於疫情導致邊境封鎖，中職從5月中旬後就沒有新洋將抵台，倒是離台洋將一個接一個，悍將隊戰力受創最深，在延賽後陸續走了邦威、傑斯、紐那斯、猛悍，目前陣中只剩羅力、優瑪，外援戰力漏洞最大。

聯盟今天表示，經聯盟代表各球團向教育部體育署提出專案申請，今日經中央疫情指揮中心核定通過。聯盟已立即通知各球團進行後續相關作業，同時，相關主管單位將會陸續通知外館協助辦理簽證事宜，以使各球團外籍教練、選手能夠順利入台。

悍將隊先前已向聯盟提報兩人，為一投一野、人選未變。洪總今天賽前聽聞消息，坦言算是終於看到來台希望，但是「到了都不知道什麼時候了，球季都快打完了，連外面使館都還沒辦出來，不知道要到何時，到這裡還要三個禮拜，出來還要給他時間動，也不是馬上就可以比賽。」

今年洋將註冊大限為10月11日，距今天只剩23天，若算上14加7天隔離程序，新報到洋將很有可能都會在未經實戰的狀況下直接「開福袋」。