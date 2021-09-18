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中職／大限倒數23天 洋將來台專案終於等到通過
中職洋將出得去、進不來，終於可望鬆綁，中華職棒聯盟今天表示，專案申請已獲中央疫情指揮中心核定通過，將立即通知各隊展開作業。
今年礙於疫情導致邊境封鎖，中職從5月中旬後就沒有新洋將抵台，倒是離台洋將一個接一個，多隊都有洋將戰力荒，今天終於等到好消息。
聯盟表示，經聯盟代表各球團向教育部體育署提出專案申請，今日經中央疫情指揮中心核定通過。聯盟已立即通知各球團進行後續相關作業，同時，相關主管單位將會陸續通知外館協助辦理簽證事宜，以使各球團外籍教練、選手能夠順利入台。
富邦悍將隊目前陣中只有兩名洋將羅力、優瑪，外援戰力漏洞最大，先前已向聯盟提報兩人，統一獅、中信兄弟隊也有洋將等待簽證核發中，接下來預料將可加速來台作業。
今年洋將註冊大限為10月11日，距今天只剩23天，若算上14加7天隔離程序，新報到洋將很有可能都會在未經實戰的狀況下直接「開福袋」。
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