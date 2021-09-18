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MiLB／小聯盟林凱威後援2局好投 奪本季第2勝

中央社 / 台北18日電
林凱威。 擷圖自響尾蛇隊小聯盟高階1A官方推特
林凱威。 擷圖自響尾蛇隊小聯盟高階1A官方推特

美職小聯盟響尾蛇隊高階1A台灣投手林凱威今天後援投2局，沒有被敲安打，飆出3次三振，沒有失分演出好投，終場響尾蛇隊高階1A以4比2獲勝，林凱威進帳本季第2勝。

林凱威在4局下登板後援，他上次出賽已經是4日的事情，演出3上3下，其中飆出2次三振；5局下續投，雖然因為隊友失誤讓首名打者上壘，不過讓下一棒擊出雙殺打，再送出三振。總計林凱威投2局沒有被敲出安打，無失分。

此戰林凱威登板時，響尾蛇隊高階1A就取得2比1領先；6局上靠著3次保送攻占滿壘，安杜薩（AxelAndueza）再敲出安打，帶有2分打點；雖然對手在7局下反攻1分，不過最終響尾蛇隊高階1A還是以4比2擊退藍鳥隊高階1A。

林凱威奪下本季第2勝，目前他在高階1A出賽29場、投43.1局，防禦率4.78，拿下2勝0敗，另有4次中繼成功，送出43次三振。

林凱威 響尾蛇

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