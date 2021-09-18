MiLB／李灝宇敲2分砲生涯首轟出爐 連3場有安打
美職新人聯盟費城人隊台灣好手李灝宇今天替補上場，在7局上轟出2分砲，形成職業生涯首轟。目前李灝宇表現漸入佳境，連3場出賽有安打，打擊率達3成50，長打表現也優異。
李灝宇今天沒有被列入先發打序，不過第6局上場代守二壘、打第9棒，7局上就轟出右半邊2分全壘打，職業生涯首轟出爐。「怪力男」李灝宇是在今年6月中確定與費城人隊簽約，成為費城人隊史台將第4人，並在9月1日於新人聯盟初亮相。
開始出賽之後，李灝宇迎來各項「第一次」，首安在4日出爐，9日送回首打點，並在16日演出生涯首次3安猛打賞，且在今天敲出生涯首轟。目前李灝宇出賽8場，已連續3場比賽有安打，打擊率高達3成50，且7支安打中，有5支是長打，長打率達0.800。
新人聯盟費城人隊火力凶猛，2局上靠著2次四死球，及2支長打攻下2分後；第6局更是利用6次四死球、3支安打灌進9分，其中維亞爾斯（Jordan Viars）轟出滿貫全壘打；再加上7局上李灝宇的2分砲，終場以13比0擊退新人聯盟藍鳥隊。
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