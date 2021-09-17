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中職／投手戰變打擊戰 歐飛登7局好投仍奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

樂天桃猿隊今晚在主場與富邦悍將隊之戰，前5局的投手戰，在後半段畫風一轉，變成打擊戰，不過猿隊靠著6局下的9分儲蓄，最終以11：5拿下勝利，先發投手歐飛登的勝投依舊入袋。

悍將先發投手羅力雖然在1局下被敲2安、丟掉1分，但接下來都沒遇到狀況，直到6局續投出現危機，保送、安打、安打形成滿壘，好不容易抓下1出局，卻又被嚴宏鈞敲出二壘打、丟掉3分，隨後退場。

接手的林逸翔也沒踩住煞車，被敲出5支安打，不僅送回嚴宏鈞，還包括廖健富一發兩分砲，一口氣丟掉5分，1分算在羅力帳上。

猿隊在6局下一口氣得到9分，也讓先發投手歐飛登安心退場，投了7局沒有失分，被敲4支安打，另有7次三振。

不料9局猿隊牛棚失火，江國謙2次保送加上被敲1支安打，形成滿壘，林益全高飛犧牲打幫助悍將破蛋，高孝儀安打再添1分，范國宸的三分砲更一口氣追加3分，還好猿隊換上王躍霖接手，抓下最後兩個出局數，沒有讓火勢延燒。

嚴宏鈞 羅力

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