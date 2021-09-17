吉力吉撈敲致勝轟 自嘲腳太慢跑不出三壘打

中職味全龍隊強打捕手吉力吉撈．鞏冠特別會打中信兄弟，今天從德保拉手中敲出3支安打、個人本季第4轟出爐，幫助球隊拿下勝利，今天有機會挑戰完全打擊，他則笑說腳太慢、可能跑不出三壘打。

味全龍隊今年季中選秀首輪指名具有打擊火力的捕手吉力吉撈．鞏冠，吉力吉撈．鞏冠今天先發蹲捕，與投手王維中搭配，不僅引導配球有功，打擊表現也很亮眼，單場3打數敲出3支安打，首局敲出二壘打，4局敲出安打，7局開轟、幫助球隊拿下勝利。

吉力吉撈．鞏冠本季第4轟出爐，目前為止4發全壘打有3轟都是打中信兄弟，吉力吉撈．鞏冠表示，感謝上帝給恩典，接下來會繼續努力，被問起特別會轟兄弟是不是巧合，他笑說：「不是巧合，也是有努力的。」

吉力吉撈．鞏冠之前打擊揮空率較高，他表示其實不特別擔心，知道只要好好準備、事情就會越來越好，今天的比賽也是例行賽的其中一場而已，練習時調整好自己，放鬆心情、專心比賽。

7局敲出致勝陽春砲，吉力吉撈．鞏冠表示，當下沒有想太多，專心在自己想要的好球帶，球來就積極攻擊。

今天差1支三壘打就可以挑戰完全打擊紀錄，吉力吉撈．鞏冠笑說：「我腳太慢了，可能跑不到」，對於目前為止的長打表現還算滿意，也希望可以持續為球隊貢獻，把球打強、接下來每一場比賽都很重要。