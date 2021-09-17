中職／鞏冠大讚「很帥」 王維中自信回應：廢話

味全龍隊今天靠著投捕搭檔亮眼表現，以1：0擊敗中信兄弟隊，捕手吉力吉撈．鞏冠大讚認真狀態的投手王維中「很帥」，對自己很有信心的王維中回應：「他為什麼要說廢話？」

王維中今晚7.2局無失分的表現，與田澤純一聯手完封兄弟打線，而龍隊也靠著鞏冠在7局下的陽春砲，攻破兄弟先發投手德保拉的封鎖。

鞏冠今天3打數3安打，前兩打席敲出二壘打、一壘打，加上7局上的陽春砲，聽牌完全打擊，雖然球隊贏球等不到第4打席，不過鞏冠也說：「我可能跑不到，我腳太慢。」

開轟那個打席，鞏冠沒有想太多，「就是對來球積極攻擊。」鞏冠今年個人4發全壘打，有3轟棒打兄弟，對戰打擊率也高達3成18，他除了感謝上帝外，也說：「主要是巧合，但也是有努力。」

對於今天搭檔王維中的表現，鞏冠說了兩次「很帥」，「他在認真的時候很帥，很專心在比賽上，我就是在本壘後方接好每一球。」

王維中聽到鞏冠稱讚自己顏值，先沈默了一下，才回應說：「他為什麼要說廢話？」之後認真感謝鞏冠的幫助，「他功勞滿大的」。

王維中指出，今天兩人其實配球上各有堅持，「有一打席他要我丟滑球，我想丟直球，就一直搖頭，但他比了四次。」雖然王維中忘記哪個打席，但結果看來是好的。