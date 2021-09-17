王維中先發勝拿MVP 笑說跳舞要讓給吉力吉撈

味全龍隊王牌投手王維中今天先發7.2局無失分、展現壓制力，吉力吉撈．鞏冠開轟，味全以1比0擊敗中信兄弟、中止近期4連敗，王維中主場拿MVP笑說很害羞，「要跳舞的都想讓給吉力吉撈」。

中華職棒味全龍對今天在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，味全派出陣中王牌投手王維中先發，今天2局隊友守備失誤讓打者上壘，王維中接著投出觸身球保送，但力守不失分，投到8局2人出局、用球數破百退場。

王維中今天總計用103球投7.2局，為中職生涯最長投球局數，被敲4支安打，投出2次三振、2次四壞保送、1次觸身球保送，沒有失掉分數，優質先發幫助球隊拿下勝利，也收下個人本季第3勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟隊今天派出洋投德保拉先發，也展現壓制力，直到7局才被吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲掉分；吉力吉撈．鞏冠今天單場3打數敲出3支安打，差1支三壘打可以完成完全打擊紀錄，打擊手感佳。

味全龍隊總教練葉君璋稱讚王維中表現不錯，有把分數壓到最後、拉長投球局數，讓球隊有贏球的機會，8局2人出局後換投，是感覺到王維中球路偏高、感覺有點疲勞，加上要換左打上場、是換投的時機。

葉君璋表示，外界對於王維中有很大的期待，但王維中去年整季沒有出賽，教練團也一直摸索要怎麼幫助他，王維中知道自己的責任，也想要表現，後來又碰到受傷休息，歸隊後教練團很小心，一步一步增加用球數，想辦法幫助他投出好表現。

王維中前一次在主場拿下單場MVP時還沒有開放球迷入場，今天拿下MVP跟球迷互動，王維中表示很新鮮也很喜歡，但他開玩笑說自己很害羞，「本來想要把MVP讓給吉力吉撈，要跳舞的都可以給他。」