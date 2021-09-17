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中職／看到領先很新鮮 王維中不想再「偷局數」

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手王維中今天對中信兄弟隊投7.2局無失分，拿下勝投以及單場MVP。記者林伯東／攝影
味全龍隊先發投手王維中今天對中信兄弟隊投7.2局無失分，拿下勝投以及單場MVP。記者林伯東／攝影

「龍王」王維中今天投了7.2局無失分的好投，也等到吉力吉撈．鞏冠的陽春砲，鮮少在投球時看到領先的王維中感覺「很新鮮」，而味全龍隊最終就以1：0擊敗中信兄弟隊，終止4連敗。

王維中今天以103球投了7.2局，沒有失分，局數、用球數都是生涯新高，讓總教練葉君璋直誇「投得好」，王維中表示，每一場比賽目標都是用最少球數、投最長局數，「今天有做到了」。

7局下龍隊也靠著鞏冠從德保拉手中轟出的陽春砲，終於打破僵局，王維中說：「覺得很新鮮，很少在丟的時候領先。」

防禦率2.15的王維中直到今天才收下本季第3勝，首勝還是中繼時入袋，得分援護率2.41在本季先發超過30局的投手中排名第三低，前兩名是隊友林子昱、富邦悍將悲情代表陳仕朋

7局投完，王維中已感到有些吃力，但狀態正好，因此決定續投1局，不過8局2出局後，龍隊仍決定換投，葉總有三點考量，「主要是用球數來到極限，看起來也有點疲勞、球路偏高，加上接下來兩個左打」。

王維中則說：「當下會想再多投1個出局數，心裡掙扎了一下。」但想起過去自己要「偷局數」都失敗的經驗，讓他最後說：「你們幫我決定就好。」

今天投出生涯最長局數，但只有2次三振，王維中表示，三振率低、用球數也少，今天就是不斷搶好球，用決勝球面對每個打者。

旅外歸國的王維中在今年中職出賽後一直是球迷關注焦點，雖然起步略有不順，但今天投出代表作，葉君璋表示，去年一整年沒實戰，對王維中是很大考驗，球隊摸索著如何幫助他，加上又遇到傷勢問題，需要格外小心，「目前表現就是大家看到的」。

味全龍隊先發投手王維中今天對中信兄弟隊投7.2局無失分，拿下勝投以及單場MVP。記者林伯東／攝影
味全龍隊先發投手王維中今天對中信兄弟隊投7.2局無失分，拿下勝投以及單場MVP。記者林伯東／攝影

王維中 葉君璋 陳仕朋

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