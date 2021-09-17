悍將戴云真生涯首度升一軍 盼加強擊球穩定度

中職富邦悍將戴云真今天首度升上一軍並獲先發機會，他表示，心情很緊張也很興奮，終於達到夢寐以求的目標。戴云真的優勢是在打擊力量，不過他也希望可以加強穩定度和觀念。

由於高國麟15日守備時腿部拉傷，今天悍將拉上外野手戴云真，以及內野手莊韋恩。戴云真今天先發打第7棒，擔任右外野手。戴云真是2019年選秀悍將第6指名，本季目前在二軍出賽33場，87打數敲出27支安打，打擊率3成10。

戴云真表示，首次升上一軍心情很興奮也很緊張，他並沒有為自己預設何時要上一軍，「就是一直做準備。」而且馬上就得到先發機會，他坦言情緒起伏稍微大一點，「因為這是夢寐以求的目標，還是會緊張，不過是興奮多一點，教練叫我不要想太多，確實做好、專注力放在球場上。」

戴云真指出，自己的優勢在打擊爆發力，但力量大相對穩定度就不好，「練到可以發出同樣的力，但是穩定度可以在水準之上，這是現在的目標。」打擊教練也有給他個人課表，讓打擊動作更固定，不過戴云真認為，穩定度還沒有到預期，還有很大進步空間。

在業餘時期是工具人的戴云真，在文化大學時內外野兼修，高中時投手、捕手都有擔任過。不過戴云真去年在二軍守一壘、外野為主，今年則是專注在外野，他表示，「去年想說剛進來，多嘗試幾個守備位置，二軍剛好一壘沒什麼人。」雖然今年固定在外野，但他不希望侷限自己，一壘有需要的話也可以守。