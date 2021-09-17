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曾仁和初登板自評及格 談旅外想先專注當下

中央社 / 台北17日電

中職樂天桃猿隊今天為曾仁和舉辦加盟儀式，他表示，昨天初登板前很緊張，不過投完第1顆球就開始享受比賽，自評表現及格。談到是否還想旅外，曾仁和則說要先專注在中職。

曾仁和昨天以後援身分初登板，投2局沒有失分，送出3次三振，最快球速147公里。曾仁和10日才確定簽約，昨天就升一軍登板，他今天表示，在還沒有簽約時，球隊就希望他將用球數拉高，實戰練習一次投70顆到80顆球，「先讓手去適應強度，所以昨天丟完是還好，沒有很大負擔。」

回想昨天初登板的情緒，曾仁和說：「滿激動、興奮的，很久沒有正式比賽的張力，在下面其實滿緊張的，躍霖有跟我聊天，幫我緩解一點緊張的情緒，不過丟完第1顆就享受比賽了。」曾仁和認為自己初登板表現及格，不過控球還沒有很好，「球還是滿高的，這方面要繼續加強。」

旅美7年之後，曾仁和今年下定決心投入中職選秀，他說：「疫情這方面真的影響滿大，因為有時候要決定一些事情，剛好卡到不能出國，不過做決定之後就不能改變。」曾仁和與桃猿簽下1年半合約，被問到是否還有再旅外的目標，他指出，現在要先專注在中職，先投出成績，「有機會那時候再說。」

談到最想對決的中職打者，曾仁和點名熟識的富邦悍將范國宸，他笑說：「我們都互相嘴砲，但都沒有對決過。」他還想對決兄弟檔高國輝、高國麟。曾仁和也期待可以跟之前一起旅美的王維中、胡智為、江少慶同場出賽，「感覺應該會滿不一樣的。」

曾仁和表示，昨天初登板各種球路都有嘗試，包括拿手的變速球，只有1、2種球路還在練，還不會拿出來丟。曾仁和之前在2012年經典賽資格賽時，曾向官大元學習五指變速球；不過他透露，2017年在美職時向前天使隊的魏佛（Jered Weaver）請教圈指變速球，更能掌握球路，直到現在都是這種握法。

曾仁和 中職 樂天桃猿

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