中職／龍王燃燒！王維中7.2局無失分 等到鞏冠開轟摘勝

味全龍隊先發投手「龍王」王維中今天用103球、投了7.2局，全程壓制中信兄弟打線，加上吉力吉撈．鞏冠的一發陽春砲破蛋，最終就以1：0獲勝。

王維中今天節奏明快、用球數精簡，也讓他一路續航，兩度遇到危機都安全下莊，4局上雖然開局保送加安打，但接下來連抓3個出局數，7局上再遇亂流，一度被對手攻上三壘，但仍力保不失。

用球數破90球的王維中在8局繼續登板，連續解決掉許基宏、陳子豪後，用球數破百，此時投手教練郭勝安走上投手丘，拍了拍王維中肩膀，將他換下場。

龍隊打線前6局對兄弟先發投手德保拉也一籌莫展，只有鞏冠在前兩打席敲出二壘打、一壘打，7局上更一棒轟出全壘打牆，用陽春砲打破0：0局面。

龍隊近期牛棚狀況多，王維中退場後，由最穩定的田澤純一接手，投完最後1.1局，守護王維中勝投，也收下第16次救援成功。

王維中總計7.2局投了103球，被敲4支安打，另有2次三振、2次四壞、1次觸身，沒有失分，防禦率下降到2.15，收下個人本季第三勝。