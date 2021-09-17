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陳冠偉微調動作完成生涯初登板 老爸陳威成見證

中央社 / 台北17日電

中職味全龍隊有多名職棒二代，投手陳冠偉是前俊國熊外野手陳威成的兒子，15日生涯一軍初登板，爸爸也到場見證。陳冠偉自評現階段投球動作穩定性不錯，希望可以把用球數往上加。

味全龍隊陣中有多名職棒退役球員的兒子，捕手蔣少宏爸爸為前三商虎捕手蔣坤珄，投手劉家愷爸爸為現任樂天桃猿隊二軍總教練劉榮華，投手陳冠偉爸爸陳威成是俊國熊隊創隊元老，另外今年季中選秀選進的投手曹祐齊，爸爸為退役球星曹竣崵。

陳冠偉在2019年季中選秀會被味全龍隊選進，味全龍隊去年打二軍賽事，今年加入一軍賽事，但陳冠偉直到15日首度升上一軍，也在當天完成生涯初登板。

味全龍15日比賽與兄弟隊交手，8局打完味全1比5落後，陳冠偉9局登板後援，總計用8球投1局，沒被敲出安打、無失分，生涯初登板有好的開始，他也表示上場不管局面如何，都保持一樣的心情。

陳冠偉表示，在二軍等了比較長一段時間，主要是原本的投球動作不夠穩定，跟教練討論過後，稍微調整了一下，讓動作更順暢，一軍首場登板，不會緊張、興奮的情緒比賽多，爸爸知道自己升上一軍，也連兩天都到場看球，「爸爸有叫我好好加油、保持身體健康。」

多名職棒球員二代聚集在一起，陳冠偉表示，彼此不會比較什麼，都是說恭喜、鼓勵的話比較多。

陳冠偉自評目前好的地方是投球動作穩定度做的不錯，但希望自己體力可以更好，能把用球數用上加，目前定位牛棚，最長投球局數可以到2局。

味全龍 選秀 陳威成

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