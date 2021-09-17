快訊

中職／龍王燃燒！王維中7.2局無失分 等到鞏冠開轟摘勝

共同富裕伸向香港？傳中國官員要港商「守規矩、回饋社會」

年輕後援投手挫折中磨練 葉君璋：目標放更遠

中央社 / 台北17日電

中職味全龍隊近期4連敗，牛棚稍嫌不穩定。總教練葉君璋表示，對年輕球隊來說，很大的問題會在後援，但這是必經的過程，只能讓年輕球員面對打者多磨練、目標放在較遠的未來。

中職味全龍隊下半季開季一度還打到第3名，近期吞下4連敗、戰績掉到最後1名。近4場比賽有2敗是輸在牛棚，目前為止本季先發投手群防禦率3.23、數據夠水準，但後援投手群防禦率偏高5.13。

總教練葉君璋表示，對於年輕球隊而言，最大的問題會在後援，要一名進到職棒不到2年的年輕球員，在比賽後半段7到9局時上場投手，扛著壓力、凍結分數、守住勝利，不是一件容易達成的事情，現階段被打、投保送，都是正常的，還需要時間。

葉君璋表示，現階段後援投手群的問題，主要是他們知道投出去可能被打，但控球沒有成熟到能將球投到打者不好打的位置，怕被打往往就形成保送，「這是必經的過程，只是看時間早晚，是發生在一軍還是二軍。」

葉君璋也提到，球員們表現並沒有不好，沒有經過這段挫折的過程不會成長，看大家用什麼角度去看，只能讓年輕投手群不斷透過比賽磨練經驗、才能進步，「這也是我們為什麼把目標放在更長遠的未來。」

葉君璋 牛棚 中職

延伸閱讀

中職／龍隊延長賽首度贏球 葉總看到球員轉大人

中職／鞏冠大膽配球 引導出徐若熙的主場第1勝

中職／鋼龍受傷前後有落差 葉總歸因未給二軍調整空間

中職／葉總直言昨役蹲滿爛 還是大膽啟用鞏冠先發蹲捕

相關新聞

中職／龍王燃燒！王維中7.2局無失分 等到鞏冠開轟摘勝

味全龍隊先發投手「龍王」王維中今天用103球、投了7.2局，全程壓制中信兄弟打線，加上吉力吉撈．鞏冠的一發陽春砲破蛋，最...

中職／江坤宇、宋晟睿「牽手情」 郭天信也亂入

中信兄弟隊江坤宇與隊友宋晟睿的「牽手情」，成為球迷一段佳話，沒想到今天到天母球場，江坤宇改跟味全龍隊郭天信牽起手，宋晟睿...

中職／林威助說重話 呂彥青收到：會改變觀念

中信兄弟隊投手呂彥青昨晚在輔助判決時沒有維持熱身，也改變當下戰局，讓總教練林威助忍不住說重話，今天也再次重申，球員要把該...

日職／「一球都不准揮」巨人二軍監督故意讓中田翔吞K

下放到二軍修煉的中田翔，昨天4打數敲出3安打，唯一一次三振是收到二軍監督阿部慎之助的指示，「一球都不准揮，全部都用看的」...

日職／已單場雙響卻不准揮棒 阿部監督給中田翔的特殊訓練

已經單場雙響卻不准揮棒？這是巨人二軍監督阿部慎之助給中田翔的「特殊訓練」！ 轉隊到巨人的中田翔，因狀況不理想被降到二軍，在接受「巨人先生」長嶋茂雄親手調教後立刻展現成效，昨日在二軍比賽擔任第四棒

日職／「Pepper應援團」獲金氏紀錄 加碼萬台密集恐懼別看

日本職棒這兩年受到疫情衝擊，許多比賽都限制了觀眾數量。為了彌補空蕩蕩的球場，福岡軟體銀行鷹便啟用了母企業開發的機器人「Pepper」，讓他們在現場跳舞、唱歌來充當應援團。最近官方宣布，他們更被認證為是「世界最大」的機器人應援團。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。