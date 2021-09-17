年輕後援投手挫折中磨練 葉君璋：目標放更遠

中職味全龍隊近期4連敗，牛棚稍嫌不穩定。總教練葉君璋表示，對年輕球隊來說，很大的問題會在後援，但這是必經的過程，只能讓年輕球員面對打者多磨練、目標放在較遠的未來。

中職味全龍隊下半季開季一度還打到第3名，近期吞下4連敗、戰績掉到最後1名。近4場比賽有2敗是輸在牛棚，目前為止本季先發投手群防禦率3.23、數據夠水準，但後援投手群防禦率偏高5.13。

總教練葉君璋表示，對於年輕球隊而言，最大的問題會在後援，要一名進到職棒不到2年的年輕球員，在比賽後半段7到9局時上場投手，扛著壓力、凍結分數、守住勝利，不是一件容易達成的事情，現階段被打、投保送，都是正常的，還需要時間。

葉君璋表示，現階段後援投手群的問題，主要是他們知道投出去可能被打，但控球沒有成熟到能將球投到打者不好打的位置，怕被打往往就形成保送，「這是必經的過程，只是看時間早晚，是發生在一軍還是二軍。」

葉君璋也提到，球員們表現並沒有不好，沒有經過這段挫折的過程不會成長，看大家用什麼角度去看，只能讓年輕投手群不斷透過比賽磨練經驗、才能進步，「這也是我們為什麼把目標放在更長遠的未來。」