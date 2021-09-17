曾仁和初登板表現不俗 本季先擔任長中繼

中職樂天桃猿隊投手曾仁和昨天初登板，桃猿隊教頭曾豪駒認為表現還不錯，是好的開始，不過下半季曾仁和會先擔任長中繼，球隊預計讓他明年有完整春訓後，再擔任先發投手。

26歲的曾仁和是今年季中選秀桃猿隊第3輪指名，昨天在花蓮對統一獅隊的比賽，他在7局下後援，為中職生涯初登板。總計曾仁和用37球投2局，被敲1支安打、投1次保送，沒有失分，送出3次三振，最快球速147公里。

對於曾仁和初登板的表現，總教練曾豪駒認為丟得還不錯，跟平常練習差不多，很恭喜他有好的開始。不過曾豪駒也提到，昨天他的決勝球變速球的位置，有幾球沒有控制得很好，不過還有時間可以慢慢修正。

下半季剩下的比賽，曾豪駒打算讓曾仁和先擔任長中繼，若要轉成先發投手，希望他經過明年完整春訓，「畢竟他2年沒有長賽季比賽了，先讓他找回之前的感覺，明年如果有完整春訓，再擔任先發的位置。」

曾豪駒也指出，曾仁和若可以先穩定在長中繼的位置上，球隊牛棚運用彈性也比較大，目前曾仁和、江國謙、王躍霖都可以擔任長中繼。曾豪駒表示，曾仁和目前還有一點對比賽的陌生感，還需要一點時間，「慢慢習慣之後投球會更加穩定。」

中職今年選秀有「海歸潮」，之前旅美的江少慶、胡智為，及旅日的陳冠宇、呂彥青都接連在一軍登板，不過挨轟機率偏高，其中陳冠宇出賽3場被敲5發全壘打，呂彥青先發3場被敲3轟。

曾豪駒認為，有可能大家都還在適應台灣打者，近年來力量、技巧都進步很多，「第1指名都有一定的實力，所以台灣打者在攻擊上面都會比較積極，不過後續如果到第2輪、第3輪，投手策略改變之後就會不一樣。」