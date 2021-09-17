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呂彥青先發3場失11分 投得掙扎配球要調整

中央社 / 台北17日電

中職中信兄弟隊今年選秀首輪指名投手呂彥青，目前一軍3場先發出賽挨3轟、勝場還沒開張。呂彥青自評，這幾場比賽投得有點掙扎，台灣打者能力很好，配球還需要做調整。

中信兄弟隊今年季中選秀首輪選進具有旅日資歷的投手呂彥青，球隊對呂彥青有期待，目前為止本季3場先發出賽總計投14.1局，失掉11分責失分，吞下2敗、勝場還沒開張。

兄弟隊總教練林威助表示，前幾場出賽觀察，呂彥青的尾勁和球速不錯，但昨天與味全龍隊比賽，投球狀況看起來沒有太好、球速也沒有出來，前半段有辦法壓制在僅失1分、算蠻厲害的，因為被打出去的球都算強勁。

昨天比賽5局電視輔助判決時，因為耗時較久、當時提醒呂彥青要傳接前維持手感，但呂彥青回覆不用，賽後林威助也說重話。

林威助今天賽前再談起此事也提到，可能因為呂彥青還不了解台灣的職棒狀況，加上投手教練也認為呂彥青熱身算快才會這樣，但還是強調當下比賽恢復就需要面對危機，這部分的觀念還有很大的進步空間。

對於這幾場先發呂彥青的表現，林威助表示，呂彥青的球質不錯，前幾場失分較多，可能是偏甜的球被掌握、打出長打，跟預期沒有什麼太大的落差，其他球隊首輪投手前幾場出賽也都有被打出長打。

至於呂彥青的角色定位會不會改變，林威助表示，還要跟投手教練討論，但應該暫時不會變動，也會請投手教練特別叮嚀投手群在比賽過程中，遇到類似等待時間較久的空擋，需要熱身維持手感的觀念。

呂彥青表示，這幾場比賽都有跟投手教練和捕手討論，可能太過小心翼翼、導致用球數增加，對每一棒的打者投起來都有點掙扎，壓力一直累積。

呂彥青表示，先前在日本時會看中職的比賽，台灣打者和預期沒有太大的落差，台灣打擊能力很好、力量也很大，自己球質輕，不小心失投或者投到打者想要的位置，可能就會被打出去，配球上還需要轉變。

呂彥青 林威助 中職

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