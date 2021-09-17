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中職／江坤宇、宋晟睿「牽手情」 郭天信也亂入
中信兄弟隊江坤宇與隊友宋晟睿的「牽手情」，成為球迷一段佳話，沒想到今天到天母球場，江坤宇改跟味全龍隊郭天信牽起手，宋晟睿在一旁全看見。
江坤宇與宋晟睿從東園國小、長安國中、平鎮高中一路打到職棒都同隊，沒架子的江坤宇，在宋晟睿眼中沒有「學長」的感覺，反倒是好相處的朋友。
宋晟睿笑說，高中時江坤宇還會叫林靖凱（統一獅隊）幫忙操練學弟，因此學弟們比較「怕」林靖凱；江坤宇則說，兩人畢竟從國小都同隊，交情自然不錯。
日前兩人在澄清湖球場一起前進，原本手勾手變成十指交疊的牽手，過程剛好被球團拍下，影片在網路上獲得不錯迴響，就連龍隊郭天信看到，都在今天跟江坤宇「討牽手」。
對於改跟郭天信牽手，江坤宇笑著澄清說：「只是打招呼而已啦，是他牽我的。」宋晟睿則說，自己都看見過程，「不會吃醋啦。」
江坤宇今年打擊狀況不如去年火燙，但近期有所回溫，昨晚也在8局上敲出生涯第200安，巧合的是，去年也在同個日期敲出生涯百安，江坤宇表示，賽後德保拉跟自己說才知道是同一天，「對於200安沒有特別想法，目標當然是越多越好」。
中信兄弟YouTube影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=cfxIGpn4NrM
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