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中職／林威助說重話 呂彥青收到：會改變觀念

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊投手呂彥青昨天在5局下牽制二壘。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手呂彥青昨天在5局下牽制二壘。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊投手呂彥青昨晚在輔助判決時沒有維持熱身，也改變當下戰局，讓總教練林威助忍不住說重話，今天也再次重申，球員要把該做的做好，結果好壞是其次，呂彥青也表示，之後會改變觀念。

中信兄弟隊昨晚以8：4擊敗味全龍隊，不過5局下原本領先1分，卻因呂彥青連掉3分，導致一度落後，林威助賽後重批呂彥青態度「散漫」，比賽因電視輔助判決中斷時，未按指示傳接球熱身，後續結果就是失分。

今天兩隊移師天母球場續戰，林威助賽前再度解釋，當下是1出局一、二壘有人，又將對上第三棒強打，因此要求呂彥青維持手感，「他回覆是不用，但結果上去就是丟不進去，出現保送而面臨危機」。

林威助指出，或許呂彥青認為自己熱身夠快，「頭腦想可以，但身體表現出來是不OK，球員該做的做好，結果如何我們都接受，好壞是其次」。

呂彥青也表示，今天有跟助總聊過，「當下沒有注意，在輔助的時候比較久，沒有去做熱身，自己之後每場比賽要改變這個觀念。」

加入中職後，呂彥青三場先發還沒奪勝，最長只投了5局，他表示，每場賽後都有檢討，「自己丟得太小心翼翼，導致用球數增加，每一棒都丟得滿掙扎，壓力一直在，局數就沒辦法丟那麼多。」

加上中繼一場，呂彥青在中職總計14.2局，被敲了3轟，他認為原因在於自己球質較輕，若被對手掌握會飛比較遠，「投球策略需要改變，進壘的角度也要再修正」。

不過呂彥青一軍地位暫時不會變動，至於下一場如何出賽？林威助表示，畢竟剛投完，還沒跟投手教練討論到下一場。

中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供

呂彥青 林威助 中職

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