日職／「一球都不准揮」巨人二軍監督故意讓中田翔吞K

下放到二軍修煉的中田翔，昨天4打數敲出3安打，唯一一次三振是收到二軍監督阿部慎之助的指示，「一球都不准揮，全部都用看的」。

日本職棒二軍昨日賽事中，巨人隊以9：1大勝樂天隊，擔任第四棒、指定打擊的中田翔，前3打席全數敲安，包括3局的2分砲、5局的陽春砲，但到了6局1出局一壘有人時，中田翔連看了6顆球，在滿球數情況下遭到三振。

這是來自監督的指示，阿部慎之助表示，「像中田翔這樣等級的球員，就算只是站在那邊看，也會形成滿球數，想要告訴他這樣的訊息，所以刻意這麼做。」一軍是爭取勝負的場合，所以只有在二軍才能做這樣的練習。

中田翔在一軍打擊狀況不佳，從11日下放二軍調整，5場比賽18打數敲出11支安打，包括4發全壘打，期間打擊率6成11，有13分打點，好狀況能維持下去的話，最快21日就有機會回到一軍。