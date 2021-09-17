快訊

不必再考記性！微軟商務用戶今天啟動無密碼登入

搶發振興券+0就有！台中一中街10天發15萬元百元小額券

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／已單場雙響卻不准揮棒 阿部監督給中田翔的特殊訓練

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人二軍監督阿部慎之助給中田翔「不准揮棒」的特殊指令。 擷圖自巨人隊官方推特
巨人二軍監督阿部慎之助給中田翔「不准揮棒」的特殊指令。 擷圖自巨人隊官方推特

已經單場雙響卻不准揮棒？這是巨人二軍監督阿部慎之助中田翔的「特殊訓練」！

轉隊到巨人的中田翔，因狀況不理想被降到二軍，在接受「巨人先生」長嶋茂雄親手調教後立刻展現成效，昨日在二軍比賽擔任第四棒連兩打席開轟，單場更是3安猛打賞外帶3打點。不過敲出雙響後，第六局的打席卻被二軍監督阿部慎之助下令「不准揮棒」，而該打席不知情的投手在滿球數後，以外角直球好球讓中田翔站著不動遭到三振。

對於這詭異的指令，巨人二軍監督阿部慎之助賽後做出解釋，他想教育中田翔即使不揮棒，投手還是會感到畏懼，「像中田翔這種等級的球員，即使在打擊區完全不揮棒只看球，投手還是會對他投成滿球數，這就是我想告訴他的事，他也必須了解自己的能耐」；不過阿部也強調，「這是只有在二軍才能做的練習實驗」。

總計中田翔在二軍表現出色，出賽5場共18打數狂敲11安，有4轟與13分打點，打擊率高達6成11，莫怪即使不揮棒，投手還是不敢硬碰硬直接對決。

中田翔 阿部慎之助 巨人

延伸閱讀

日職／巨人傳奇調教後立刻奏效 中田翔近5戰敲4轟

日職／沒中田翔卻打得更好 一因素讓日本火腿有望擺脫墊底

日職／壓力大？巨人再給中田翔先發機會 遭三振怒摔球棒

日職／轉戰巨人打擊每況愈下 日媒憂中田翔恐成第二個陽岱鋼

相關新聞

日職／「一球都不准揮」巨人二軍監督故意讓中田翔吞K

下放到二軍修煉的中田翔，昨天4打數敲出3安打，唯一一次三振是收到二軍監督阿部慎之助的指示，「一球都不准揮，全部都用看的」...

日職／「Pepper應援團」獲金氏紀錄 加碼萬台密集恐懼別看

日本職棒這兩年受到疫情衝擊，許多比賽都限制了觀眾數量。為了彌補空蕩蕩的球場，福岡軟體銀行鷹便啟用了母企業開發的機器人「Pepper」，讓他們在現場跳舞、唱歌來充當應援團。最近官方宣布，他們更被認證為是「世界最大」的機器人應援團。

中職／王威晨甩悲痛 連9場敲安

味全龍隊伍鐸的生涯五十勝、中信兄弟隊呂彥青的生涯首勝，原是賽前兩大看點，然而兩位先發投手都與勝投無緣，陳偉漢在七局上的兩...

中職／布雷克13勝獨居領先 曾仁和初登板投兩局未失分

統一獅隊今天在花蓮球場對決樂天桃猿隊，洋投布雷克先發8.1局失5分，成為全聯盟首位13勝投手，獅隊終場6：5獲勝，成為下...

中職／王威晨單場3安助象屠龍 伍鐸錯過生涯第50勝

中信兄弟隊在7局連續4支安打攻勢，包括王威晨的追平安、陳偉漢打回超前2分，單局攻下4分逆轉，最終以8：4拿下勝利，讓味全...

日職／12球連續解決歐力士3人 宋家豪第22中繼成功到手

樂天隊今天在主場對歐力士隊3連戰最後一戰，旅日投手宋家豪再度展現壓制力，中繼1局連續解決3名打者，奪下本季第22場中繼成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。