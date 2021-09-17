日職／已單場雙響卻不准揮棒 阿部監督給中田翔的特殊訓練

已經單場雙響卻不准揮棒？這是巨人二軍監督阿部慎之助給中田翔的「特殊訓練」！

轉隊到巨人的中田翔，因狀況不理想被降到二軍，在接受「巨人先生」長嶋茂雄親手調教後立刻展現成效，昨日在二軍比賽擔任第四棒連兩打席開轟，單場更是3安猛打賞外帶3打點。不過敲出雙響後，第六局的打席卻被二軍監督阿部慎之助下令「不准揮棒」，而該打席不知情的投手在滿球數後，以外角直球好球讓中田翔站著不動遭到三振。

對於這詭異的指令，巨人二軍監督阿部慎之助賽後做出解釋，他想教育中田翔即使不揮棒，投手還是會感到畏懼，「像中田翔這種等級的球員，即使在打擊區完全不揮棒只看球，投手還是會對他投成滿球數，這就是我想告訴他的事，他也必須了解自己的能耐」；不過阿部也強調，「這是只有在二軍才能做的練習實驗」。

總計中田翔在二軍表現出色，出賽5場共18打數狂敲11安，有4轟與13分打點，打擊率高達6成11，莫怪即使不揮棒，投手還是不敢硬碰硬直接對決。