日職／「Pepper應援團」獲金氏紀錄 加碼萬台密集恐懼別看

日本職棒這兩年受到疫情衝擊，許多比賽都限制了觀眾數量。為了彌補空蕩蕩的球場，福岡軟體銀行鷹便啟用了母企業開發的機器人「Pepper」，讓他們在現場跳舞、唱歌來充當應援團。最近官方宣布，他們更被認證為是「世界最大」的機器人應援團。

根據日本媒體「西日本スポーツ」報導，去年六月日職開幕戰時，軟銀便在現場啟用了5台Pepper在現場應援。到了今年球季，Pepper的數量則一口氣來到100台。成群的機器人軍團，除了在開幕戰後馬上得到球迷的注目之外，軟銀官方更是在近日宣布，這隻Pepper組成的應援團，獲得金氏世界紀錄認證為「世界最大的機器人應援團」。

每當到了七局，這群Pepper就會揮舞著四肢，一邊唱起軟銀的隊歌加油。日前球團與人氣動漫「鬼滅之刃」合作，還將幾台Pepper打扮成炭治郎、禰豆子與我妻善逸等角色。

最近，軟銀官方更舉辦了「Pepper增殖」企劃，只要轉發一次，就會多一台Pepper幫球隊加油。後來因轉發總數突破五千次，因此官方也分享了多達五千台Pepper擠在畫面上，同時唱著隊歌的影片。

但也不少網友吐槽「這已經是惡夢了吧」、「密集恐懼症」、「太恐怖了吧」、「真的有誰看這個會開心的嗎」、「增加了、增加了呢」、「這就是連敗的原因」、「對手看了都沒戰意了吧」。最後因為轉貼數突破一萬次，軟銀官方後來加碼公布了一萬台Pepper一起唱歌的影片。